Poluare pe raul Colentina, acumularea Baneasa. Apele Romane: Monitorizam mortalitatea piscicola si afectarea biodiversitatii

"In dimineata zilei de 30.05.2020, dispeceratul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Ilfov - Bucuresti a fost anuntat telefonic, de catre dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov privind o posibila poluare cu produs uleios, pe suprafata lacului de acumulare Baneasa, pe malul stang, in zona strazii Garlei, nr. 90, sector 1 Bucuresti.Poluarea se manifesta prin irizatii discontinue, pe o lungime de cativa zeci de metri. Mentionam ca, lacul de acumulare Baneasa se afla in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB)", anunsta "Apele Romane".Inspectia Apelor din cadrul SGA Ilfov - Bucuresti impreuna cu reprezentantii Garzii Nationale de Mediu (GNM) - Comisariatul Municipiului Bucuresti s-au deplasat la fata locului de unde au confirmat poluarea apei cu produs uleios si irizatii discontinue.Totodata, reprezentantii Apelor Romane au coordonat din punct de vedere tehnic interventia operativa pentru colectarea irizatiilor discontinue de pe suprafata apei. De asemenea, au recoltat probe de apa pentru efectuarea de analize fizico - chimice in laboratorul propriu de calitate a apei (rezultatele analizelor vor fi transmise in timp util institutiilor implicate in aceasta actiune)."In urma incheierii notei de constatare s-au stabilit urmatoarele masuri pe care ALPAB trebuie sa le respecte: - se va monitoriza luciul de apa pentru constatarea unei eventuale mortalitati piscicole sau afectarea biodiversitatii lacului, situatie in care se vor anunta imediat GNM-CMB si SGA Ilfov - Bucuresti; - se vor monta, in continuare, baraje absorbante si material absorbant pana la inlaturarea completa a irizatiilor de pe lacul Baneasa; - dupa utilizare, barajele absorbante cu caracter periculos vor fi colectate astfel incat sa nu fie afectat spatiul verde adiacent lacului si vor fi predate catre o societate autorizata in vederea eliminarii finale", a transmis compania.