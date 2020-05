Poluarea cu plastic din oceane, mult subestimata. Numarul particulelor ar fi dublu fata de estimarile anterioare

Ziare.

Oamenii de stiinta au analizat apele din largul coastelor Regatului Unit si Statelor Unite si au descoperit mult mai multe microparticule decat se estimase, cu ajutorul unor plase cu ochiuri mult mai mici decat cele folosite in mod obisnuit pentru a filtra microplasticul, relateaza vineri The Guardian.Adaugarea acestor particule mai mici la estimarile globale creste cantitatea estimata de la 5 - 50 de trilioane de particule la 12 - 125 trilioane, sustin oamenii de stiinta.Se cunoaste ca poluarea cu plastic dauneaza fertilitatii, dezvoltarii si supravietuirii vietuitoarelor acvatice. Cu precadere prezenta particulelor mai mici este deosebit de ingrijoratoare deoarece acestea au aceeasi dimensiune ca cea a hranei consumate de zooplancton, care sta la baza lantului trofic marin si joaca un rol important in reglarea climatului la nivel global. Noile date sugereaza ca in unele ape ar exista mai multe particule de microplastic decat zooplancton."Estimarea privind concentratia de microplastic marin ar putea fi in prezent mult subestimata", a declarat cercetatoarea Pennie Lindeque de la Plymouth Marine Laboratory din Marea Britanie, conducatoarea studiului.Lindeque a precizat ca ar putea exista particule chiar si mai mici decat cele capturate in plasele fine utilizate in cadrul studiului sau, ceea ce inseamna ca cifrele "ar putea fi chiar mai mari".Un alt studiu recent, despre particulele de microplastic ce au intrat in lantul trofic din rauri, a relevat ca pasarile consuma sute de fragmente de plastic pe zi prin intermediul insectelor acvatice cu care se hranesc.Poluarea cu microplastic a contaminat intreaga planeta, de la zapada din zona arctica si solul din regiunile montane pana la cele mai adanci oceane. De asemenea, este consumat si inhalat de oameni, iar impactul asupra sanatatii este inca necunoscut, noteaza The Guardian.Potrivit concluziilor oamenilor de stiinta, cantitati de microplastic mai mari ca oricand sunt prezente pe solul marin, iar sute de mii de tone de microplastic ar putea fi purtate de briza pe tarmuri in fiecare an.Echipa condusa de Lindeque, al carei studiu a fost publicat in jurnalul Environmental Pollution, a utilizat plase cu ochiuri de dimensiuni de 100 microni (0,1 mm), 333 de microni si 500 de microni. Cercetatorii au gasit de 2,5 ori mai multe particule de microplastic in plasa cea mai fina in comparatie cu plasa de 333 microni - tipul folosit de obicei pentru a filtra microplasticul - si o cantitate de 10 ori mai mare fata de cea capturata in plasa de 500 microni.Analizele realizate in apropiere de coasta Plymouth din Marea Britanie si de coasta Maine din SUA au avut rezultate similare, ceea ce sugereaza ca sunt reprezentative pentru apele din apropierea regiunilor populate.Majoritatea particulelor proveneau de la materiale textile, precum franghii, plase de pescuit si imbracaminte."Extrapoland, sugeram ca aceste concentratii de microplastic ar putea depasi 3.700 de particule pe metru cub - mult mai mult decat cantitatea de zooplancton", a explicat Lindeque. Aceste vietuitoare minuscule se numara printre cele mai abundente specii de pe planeta.Studiul privind particulele de microplastic din rauri, publicat in jurnalul Global Change Biology, a analizat excremente si hrana regurgitata de exemplare de mierla de apa din 15 zone riverane din sudul Tarii Galilor. Oamenii de stiinta s-au declarat uimiti de rezultate. Ei au descoperit ca aceste pasari, care se hranesc cu insecte de rau, consuma aproximativ 200 de particule de plastic pe zi.Majoritatea erau fibre, iar un sfert dintre aceste particule erau mai mari de 500 microni. De asemenea, echipa de cercetatori a descoperit ca pasarile ofereau mii de astfel de fibre de plastic drept hrana puilor din cuiburi. O cercetare realizata anterior a relevat ca jumatate dintre insectele din rauri contineau fragmente de microplastic.Profesor Steve Ormerod de la Universitatea Cardiff, cel care a condus studiul publicat in Global Change Biology, a declarat ca aceste concluzii sunt reprezentative pentru "modul in care aceasta problema a poluarii s-a strecurat printre noi"."Mierlele de apa sunt singurele pasari cantatoare din lume capabile sa se scufunde si sa se hraneasca cu insecte de rau, dar aceasta adaptare minunata inseamna, totodata, ca nu au scapare din aceasta poluare", a adaugat specialistul. Impactul particulelor de microplastic asupra sanatatii pasarilor nu este inca inteles. "Este imperativ sa intelegem daca microplasticul se adauga celorlalte probleme legate de poluare care afecteaza mierlele de apa si alte organisme de rau si sa utilizam aceste informatii pentru actiuni reparatorii", a adaugat Ormerod.