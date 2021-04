Vicepresedinte CJ Maramures: 50-70 de peturi/minut ajung din Romania in Ungaria pe raurile Tisa si Somes

"Pentru vecinii nostri maghiari, noi suntem de cele mai multe ori ca vecinul de deasupra care mereu ne inunda; adica inundam mereu vecinii, dar nici nu luam masuri ca sa oprim aceste inundatii sau sa oferim asigurari ca nu se vor intampla asemenea fenomene (...) Din ce am vazut din partea autoritatilor maghiare, cele doua rauri care patrund in Ungaria, Somesul si Tisa, se inregistreaza intre 50-70 de peturi/minut care ajung din Romania, fapt rusinos pentru noi ca tara", a spus marti Radu Trufan, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Radu TrufanPotrivit acestuia, trebuie gasite cat mai rapid solutii practice, aplicabile pentru oprirea poluarii acestor rauri. Sunt cauze, dar si masuri care trebuie luate . Prima cauza, cred ca ar trebui cat mai rapid sa constientizam populatia. Trebuie sa gasim o solutie imediata pentru a opri acest fenomen. Avem primari pe care-i putem mobiliza, profesorii din scoli, dar si preoti care pot sa discute cu populatia, acesti oameni pot influenta schimbarea comportamentului intr-o comuna, iar intentia noastra e sa discutam in mod permanent despre aceasta problema", a declarat Radu Trufan.Vicepresedintele CJ Maramures a subliniat ca exista si solutii tehnice in colectarea peturilor de pe cursurile de apa, indeosebi pe raurile transfrontaliere. Una dintre solutii care o vad aplicabila si la noi ar fi montarea unor baraje plutitoare care sa colecteze peturile (...) sau un polder lateral, niste zone adiacente albiei de rau care sa stranga aceste peturi si apoi sa fie incarcate si duse in locurile de depozitare. O investitie pe care o percep realizabila prin fonduri europene (...) Din anul 2022, va intra acea taxa pe ambalaj, fiind inregistrata la orice achizitie din magazin a unui ambalaj, populatia putand sa le returneze la orice magazin. E singura solutie care ne va face pe toti sa constientizam sa continuam in acelasi fel", a spus Radu Trufan.Oficialul CJ Maramures a subliniat ca aceasta poluare a cursurilor de apa este foarte intensa. El a prezentat exemplul unei ecologizari recente a malurilor de apa Lapus si Somes, unde alte peturi au fost aduse de apa din amonte la numai cateva ore de la incheierea actiunii."Recent am avut o actiune de ecologizare a mediului natural in vecinatatea satului Ariesul de Camp, la confluenta raurilor Lapus cu Somes, actiunea organizata impreuna cu Apele Romane, iar la un interval de sapte ore de la inceperea actiunii, malurile raurilor erau pline de alte deseuri exact ca la inceputul actiunii. Mai precis, cantitatea de deseuri transportata de apele curgatoare este una impresionanta", a evidentiat Radu Trufan. Vicepresedintele CJ a mai remarcat ca, pe langa poluarea cu peturi a cursurilor de apa , judetul Maramures se confrunta si cu alte actiuni repetate de poluare a mediului inconjurator."Pe langa poluarea pe rauri, noi ca judet mai avem si alte probleme; defrisarile masive de padure din ultimii zeci de ani, fostele situri miniere, haldele de minereu steril, majoritatea situate in zonele montane, neecologizate corespunzator, apele industriale de mina care se revarsa in continuare in cursurile de apa, iar peste toate aceste aspecte mai avem o problema la fel de grava care tine de latura educativa, numarul mare de peturi care plutesc pe cursurile de apa sau alte deseuri aruncate", a mai afirmat Radu Trufan.