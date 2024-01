Suntem la un pas sa platim amenzi uriase pentru aerul toxic din Bucuresti. Firea da vina pe ceilalti primari PSD si pe Guvern

Procesul in care Romania este data in judecata pentru ca nu a luat masuri ca bucurestenii sa nu mai respire un aer toxic a inceput oficial, luni, cand Ministerul Mediului a primit de la Curtea de Justitie a UE o documentatie stufoasa de cateva sute de pagini cu motivele pentru care am ajuns in situatia aceasta.

In cazul unei condamnari, Romania va plati intre 100.000 si 400.000 de euro pentru fiecare zi in care nu rezolva problema, avand in vedere ca este vorba de sanatatea cetatenilor. Insa banii vor fi platiti, practic, tot de victime, adica din bugetul Capitalei.

Precizam in articolul publicat anterior pe aceasta tema ca am solicitat oficial Primariei Bucuresti sa spuna ce masuri au fost luate si daca ele sunt suficiente astfel incat sa nu ajungem in situatia sa si platim scump pentru aerul toxic care ne imbolnaveste.

In acelasi articol, enumeram si actiunile luate de primarul Gabriela Firea si aratam si de ce ele nu sunt sustenabile pentru un viitor cu un aer curat.

Si poluati, si cu banii luati: A inceput procesul la CJUE pentru aerul din Bucuresti. Ce masuri a luat Firea ca sa nu platim amenzi uriase?

Firea arunca pisica

Nu am primit raspuns la solicitarea noastra, in schimb, institutia a remis marti un comunicat dat in numele Gabrielei Firea in care sunt prezentate aceleasi masuri demontate de noi, doar ca intr-o lumina pozitiva.

Insa nu inainte sa ne spuna ca nu este vina ei si sa arate cu degetul catre oricine altcineva. (Precizam ca sublinierile din comunicat nu ne apartin, au fost facute de Primarie).

"In legatura cu informatiile aparute in spatiul public, referitoare la faptul ca Romania este trimisa de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE 'pentru aerul poluat din Bucuresti', Primaria Capitalei face urmatoarele precizari:

Situatia in care se afla municipiul Bucuresti ca urmare a derularii procedurii de infringement deschisa de catre Comisia europeana impotriva Romaniei privind calitatea aerului, a fost generata de nerespectarea conditiilor de calitate a aerului impuse de legislatia europeana intr-o perioada anterioara actualului mandat .

Astfel, in Capitala, incepand cu anul 2007 s-au inregistrat in mod constant depasiri ale valorilor concentratiilor medii zilnice si anuale pentru pulberi in suspensie PM10, ceea ce inseamna ca sanctiunea ce poate fi aplicata Romaniei de catre Curtea de Justitie Europeana cuprinde perioada anterioara actualului mandat. (7 ani de neconformare respectiv intervalul 2007-2014.) ", se arata in comunicat.

Nicio sansa sa nu platim scump

Firea nu spune clar daca masurile luate in cei peste 2 ani in care ea este la Primaria Capitalei sunt suficiente pentru sanatatea cetatenilor si, deci, pentru evitarea condamnarii si amenzilor. Insa din victimizarile si culpabilizarile cu care continua mai degraba intelegem ca nu avem nicio sansa.

"Pana in anul 2015 s-a derulat Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului ale carui masuri nu au condus in mod eficient la reducerea poluarii din Capitala, inregistrandu-se in continuare depasiri pentru concentratiile de PM10.

Constienti de gravitatea acestei situatii, cu efecte directe asupra sanatatii populatiei, odata cu preluarea mandatului au fost concentrate eforturile pentru identificarea acelor masuri care sa actioneze in mod real asupra calitatii aerului, tinand cont in primul rand de dinamica traficului urban si de dezvoltarea economica si urbanistica a Bucurestiului. Astfel, pentru a remedia aceasta situatie, pentru prima data in Bucuresti, specialistii Primariei Capitalei au elaborat Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) - primul document strategic care cuprinde solutii reale pentru combaterea poluarii in Capitala", continua comunicatul.

Mai departe sunt reluate pasaje din alte informari publice pe aceasta tema, unde sunt insirate domeniile pe care PICA ar trebui sa actioneze: modernizarea transportului public, incurajarea mjloacelor de transport alternativ, recuperarea spatiilor verzi, ample controale care vizeaza disciplina in constructii, eliminarea depozitelor necontrolate de deseuri, igienizarea terenurilor virane etc.

"Cu toate acestea, nu putem vorbi de o imbunatatire reala a traficului bucurestean, cu efecte imediate asupra calitatii aerului, fara contributia Ministerului Transporturilor privind demararea si finalizarea rutelor ocolitoare ale capitalei, respectiv Centura Bucurestiului si Autostrada de Sud, darea in folosinta a Magistralei 5 de metrou, ruta Valea Ialomitei - Eroilor 2 precum si demararea si finalizarea Magistralei 6, ruta 1 Mai - Otopeni.

Referitor la spatiul verde public din Capitala, acesta este gestionat deopotriva de Primaria Capitalei dar si de cele 6 Sectoare ale Capitalei, iar modalitatea prin care se poate actiona asupra calitatii aerului este aceea de a conserva, ameliora si extinde spatiile verzi, actiuni ce intra in responsabilitatea tuturor administratorilor domeniului public al Municipiului Bucuresti", continua Firea sa imparta vina in stanga si in dreapta.

Mai departe ea se lauda cu autobuzele Euro 6 cumparate de la turci (in anul in care la nivel mondial se anunta ca "era diesel s-a incheiat" si orasele civilizate trec majoritar sau chiar integral la transportul public electric pentru a reduce poluarea) . Oricum, chiar si asa, mai dureaza pana cand ele vor ajunge toate in tara si vor fi integrate in parcul auto al STB.

Potrivit Primariei, ar trebui sa convingem magistratii europeni si prin faptul ca sunt continuate "obiective importante de infrastructura rutiera". S-ar putea ca ei sa nu fie la fel de receptivi ca electoratul care tot voteaza de ani si ani pe cei care le promit.

Comunicatul continua cu prezentarea programelor de vouchere de bicicleta si pentru cei care vor sa-si ia in locul rablelor "mijloace de locomotie noi prietenoase cu mediul".

Si... atat. Cu asta ar trebui ca bucurestenii sa stea linistiti. Primaria vegheaza si pentru sanatatea, si pentru banii lor.