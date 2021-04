Jumatate dintre angajatii romani nu spera sa primeasca prima de Paste anul acesta

"Dupa un an dificil si care a adus provocari nemaiintalnite pana acum in piata muncii, mai bine de jumatate dintre angajati (55%) nu se mai asteapta la vreo prima cu ocazia sarbatorilor pascale", arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Totusi, 26% dintre angajatii chestionati sunt siguri ca vor primi si in acest an prima de Paste , in timp ce 18% nu stiu daca angajatorul ii va recompensa cu vreun bonus de sarbatori.Dintre cei care sunt convinsi sa vor avea prima, aproape 28% se asteapta ca angajatorul sa le ofere ceva bani in plus la salariu , alti 17% cred ca vor primi tichete cadou , in timp ce putin peste 5% dintre angajatii care au raspuns la sondajul BestJobs spera la cosuri cadou cu produse specifice, de sezon, din partea angajatorului cu ocazia sarbatorilor."Fie ca vorbim de bani sau de cadouri, aproape 28% dintre respondenti sunt convinsi ca valoarea acestora nu va fi mai mare decat anul trecut. Mai exact, aproape 26% dintre angajati se asteapta ca bugetul de cadouri sa fie sub 400 lei anul acesta si doar putin peste 7% se asteapta sa fie rasplatiti de angajator cu o suma mai mare de 500 lei", se mai arata in sondajul BestJobs.Intrebati si cat de mult inseamna pentru bugetul familiei bonusul de Paste primit de la angajator, 46% dintre respondenti spun ca acest venit suplimentar e binevenit si ii ajuta in sustinerea cheltuielilor de Paste, alti aproape 32% afirma ca nu depind de aceasta prima pentru a se pregati de Paste, dar bonusul arata aprecierea pe care compania o are pentru ei, ca angajati. In schimb, aproape 19% dintre angajatii chestionati spun ca au neaparat nevoie de acesti bani, pentru a se putea descurca financiar de Paste.Cei mai multi dintre respondenti (46%) spun ca bugetul total alocat pentru sarbatorile pascale (alimente, cadouri, distractie etc.) este mai mic anul acesta comparativ cu anul trecut, alti 33% spun ca vor cheltui la fel, pe cand 20% vor aloca un buget mai mare fata de 2020.Potrivit sondajului, 76% dintre angajatii care au raspuns la sondajul BestJobs intentionezi sa cheltuiasca cea mai mare parte a bugetului total alocat pentru sarbatorile pascale pe cumparaturi pentru masa de Paste, pentru 15% cea mai mare cheltuiala va fi pe cadouri, in timp ce 9% dintre respondenti spun ca principala cheltuiala va fi pentru calatorii si distractie.Cand vine vorba de cadourile pe care au in plan sa le ofere celor apropiati de sarbatori, putin peste 44% dintre respondentii la sondajul BestJobs vor aloca intre 500 si 1.000 lei in acest an, 40% au in plan sa cheltuiasca pana la 500 de lei, iar 11% au pentru Pastele din acest an un buget de cadouri intre 1.000 si 1.500 lei."Anul acesta, mai bine de 66% dintre respondenti afirma ca isi vor petrece Pastele acasa, cu familia si prietenii, principalele motive invocate pentru aceasta alegere fiind lipsa banilor suficienti pentru calatorii (35%), teama de infectare cu Covid-19 in timpul unei calatorii (24%), restrictiile de circulatie repetate, cauzate de numarul mare de imbolnaviri cu Covid-19 (15%), dar si dorinta de a economisi (13%)", se mai arata in sondaj.Sondajul a fost efectuat in perioada 16-26 aprilie 2020, pe un esantion de 926 de utilizatori de internet din Romania.BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania cu peste 25.000 de oferte de joburi.