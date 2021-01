A dat in judecata primaria si a obtinut daune materiale dupa ce si-a avariat masina intr-o groapa din asfalt

Femeia mergea cu masina pe o strada din oras si, ca urmare a unor denivelari din asfalt si-a avariat mai multe componente din partea inferioara a autoturismului.Reclamanta a sustinut ca la data de 25 iulie 2019 se afla in autoturism impreuna cu fiul ei si un prieten al acestuia si se deplasau spre casa din centrul orasului. La capatul unei strazi a trecut peste un postament de fier plasat peste o scurgere, iar acest postament s-a dezechilibrat, intrucat era prost fixat, lovind partea inferioara a autoturismului si cauzand o deteriorare a acestuia.Primaria Aiud a solicitat respingerea actiunii ca fiind netemeinica si nefondata pe motiv ca soferita este cea vinovata de producerea accidentului. "Chiar daca reclamanta a depus la dosar acte doveditoare privind valoarea prejudiciului, suma reprezentand contravaloarea manoperei si a materialelor necesare, nu sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru atragerea raspunderii, deoarece prejudiciul nu a fost produs de un lucru, ci de o persoana care conducea autoturismul si nu a respectat regulile de circulatie, respectiv limita de viteza corespunzatoare pentru circulatia pe drumurile publice in interiorul localitatii", s-a precizat in intampinarea depusa de administratia locala.Pe teren, s-a constatat ca exista un sant acoperit cu elemente din beton si care intr-un punct are o gura de vizitare care era acoperita cu un capac metalic, iar acel obiect era integru, nu prezenta defecte majore sau de dezechilibru, capacul de fier fiind amplasat de foarte mult timp si nu au existat alte sesizari privind posibilitatea de a afecta traficul in zona. Ultimele lucrari de intretinere pe acel segment de drum au avut loc la nivelul lunilor octombrie si noiembrie 2018, iar ulterior sesizarii reclamantei, s-a procedat la efectuarea unor lucrari de consolidare suplimentara a elementelor sistemului rutier din zona."Din inregistrarile video depuse la dosar, instanta retine ca zona in care este amplasat canalul este denivelata, prezentand deteriorari in jurul acestui canal, iar capacul de tabla de deasupra nu este fixat, chiar si la calcarea cu piciorul ridicandu-se in aer, prezentand pericol pentru trecatori si pentru autoturismele care circula in proximitate. Instanta retine ca a avut loc un prejudiciu produs de lucruri, prejudiciu constand in avarierea vehiculului proprietatea reclamantei, care s-a datorat neintretinerii corespunzatoare a drumurilor si a elementelor de canalizare amplasate pe acestea, respectiv de lasarea pe drumul public a unui capac de tabla care acoperea un canal fara a fi fixat in mod corespunzator, astfel ca la trecerea vehiculului, acesta s-a ridicat si a cauzat avarii la partea inferioara a autoturismului", se precizeaza in hotararea Judecatoriei Aiud.Judecatorul a respins sustinerea prin care se motiveaza ca prejudiciul a fost cauzat din culpa conducatorului auto, deoarece acea bucata de fier era amplasata pe carosabil, pe banda de circulatie, astfel incat orice conducator auto era in pericol sa treaca cu masina peste ea si sa isi avarieze autovehiculul. In final, magistratul a dat dreptate petentei si a obligat administratia locala sa ii plateasca daune materiale si cheltuieli de judecata. Hotararea Judecatoriei a fost contestata de Primarie la Tribunalul Alba.