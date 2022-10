ActiveWatch da in judecata Primaria Capitalei: De ce o acuza pe Firea

ActiveWatch, alaturi de alte doua ONG-uri, vor da in judecata Primaria Capitalei, pentru ca in sedinta de Consiliu General de miercurea trecuta au fost aprobate mai multe proiecte, fara ca acestea sa fie puse in dezbatere publica in prealabil.

"ActiveWatch, Cere Participare si Optar.RO vor ataca in instanta legalitatea proiectelor avizate miercuri, 21.09.2016, in Sedinta de Consiliu General, precum si incalcarea dreptului de a lua cuvantul in fata Consiliului General.

Intrucat blocarea dezbaterii publice a actelor normative este abuziva, vom solicita in instanta anularea proiectelor de acte normative votate in sedinta din 21 septembrie", se arata intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a ActiveWatch.

Intr-un comunicat mai amplu postat pe site-ul ActiveWatch, organizatiile non-guvernamentale arata ca, pe 21 septembrie, "Consiliul General al Municipiului Bucuresti a votat 66 de proiecte, dintre care 44 sunt acte normative si, conform Legii 52/ 2003, ar fi trebuit sa fie puse in dezbatere publica inaintea sedintei de consiliu".

Acest lucru nu s-a intamplat, in ciuda faptului ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, declara, la depunerea juramantului, ca "pentru mine consultarea publica nu este o sintagma. Pentru mine consultarea publica este un mod de viata, un mod de a fi", amintesc ONG-urile.

Mai mult, inaintea sedintei de consiliu, cele trei grupuri i-au trimis primarului scrisori deschise si petitii prin care cereau "retragerea acestor proiecte de pe ordinea de zi si punerea lor in circuitul legal".

Ca raspuns la acest demers, Primaria Capitalei a spus ca proiectele respective nu reprezinta acte cu caracter normativ, conform Legii nr.52/2003, asa ca acestea nu trebuiau supuse dezbaterii publice.

Cele trei organizatii nonguvernamentale considera, insa, ca este o interpretare eronata si trunchiata a legii si ca toate cele 44 de proiecte pentru care s-a solicitat dezbatere publica sunt acte normative.

"Astfel ca interpretarea Primarului General este, in opinia noastra, una abuziva si care incalca dreptul cetatenilor de a se implica in procesul de luare a deciziilor publice", sustin reprezentantii ONG-urilor.

Acestia mai acuza Primaria si ca nu le-a permis sa ia cuvantul la sedinta, delegatii ONG-urile fiind blocati la intrarea in institutie.

Vineri va avea loc o noua sedinta a Consiliului General, iar pe ordinea de zi se afla 13 proiecte, dintre care noua sunt acte normative, insa niciunul nu a fost supus dezbaterii publice.

D.T.

