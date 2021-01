Aventurile sefului Politiei Locale din Alba Iulia: a provocat un accident cu alcoolemie de 5,6 la mie si s-a internat in spital. Cum l-a dat primarul disparut

Daniel Ilcu ar fi avut o alcoolemie uriasa, de peste 5 la mie, fiind in coma alcoolica timp de o noapte la servicul de Urgenta al spitalului din Alba Iulia. Acesta a intrat cu masina intr-un sant, pe o strada din Alba Iulia. Nu a fost ranit, dar la sosirea echipajului de politie nu a putut fi testat pentru consumul de alcool.A fost transportat la spital , unde a intrat direct in coma alcoolica pana a doua zi dimineata. Medicii au reusit sa ii salveze viata in conditiile in care o alcoolemie de 5,6 la mie poate fi echivalenta cu decesul. Dupa acest incident, Daniel Ilcu a ramas internat in spital. Alcoolemia a fost determinata in urma prelevarii de probe biologice.La parchet a fost deschis "in rem" un dosar pentru vatamare corporala din culpa, pentru ca seful politiei nu a fost inca audiat. Dosarul se afla la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia ai carei reprezentanti au solicitat IPJ Alba sa transmita toate documentele pentru efectuarea cercetarilor exclusiv de catre procuror.Primarul din Alba Iulia l-a dat, intre timp, disparut. "Nu a transmis nimic, nu a adus nici un document din care sa reiasa ca ar fi in concediu medical, din punct de vedere profesional pot doar sa confirm ca nu a mai venit de atunci la serviciu. Am cerut inca de atunci, in scris, la IPJ Alba sa ne transmita care a fost rezultatul constatarilor din ziua accidentului, daca a avut alcoolemie si daca a avut, care a fost valoarea acesteia pentru ca eu nu pot sa dispun masuri disciplinare pe povesti", a declarat primarul Gabriel Plesa pentru ziarul local Unirea.Seful Politiei Locale a trimis, in final, la Primaria Alba Iulia certificatul care atesta ca este in concediu medical.Daniel Ilcu este seful Politiei Locale Alba Iulia din iunie 2018. Pe numele sau exista un dosar penal in care este acuzat de abuz in serviciu, instigare la abuz in serviciu si fals in inscrisuri oficiale.Ilcu este pensionar din Politie, unde a lucrat la o structura de securitate. Ultima declaratie de avere disponibila, cea din 2019, arata un venit anual de 80.000 de lei din pensie si 68.000 de lei ca sef al Politiei Locale. A ajuns sa conduca aceasta structura pe filiera gruparii PDL din PNL Alba, fiind un apropiat al fostei conduceri a administratiei locale.