Bradul de 100.000 de euro din Targu Jiu, luat in rate si folosit doar 2 ani, ramane in depozit pentru ca edilul vrea acum altul

Cel mai scump brad din tara, confectionat din aluminiu si otel, in valoare de 100.000 de euro, cumparat de Primaria Targu-Jiu in rate si folosit doar doi ani, va ramane in acest an inchis intr-un depozit. Autoritatile vor un brad natural, inalt de 18 metri, care costa 5.000 de lei.

Primaria Targu-Jiu a anuntat, luni, ca, in acest an, bradul artificial (foto), confectionat din aluminiu si otel, cumparat cu 100.000 de euro in 2015, va ramane in depozit.

Primarul Marcel Romanescu a declarat ca, in centrul orasului, va fi pus, in aceasta saptamana, un brad natural, care nu va costa mai mult de 5.000 de lei.

Reprezentantii Primariei Targu-Jiu au declarat, luni, ca bradul natural care va fi amplasat, in aceasta saptamana, in centrul orasului, a fost comandat la Obstea Pestisani.

Chiar daca initial autoritatile au anuntat ca bradul artificial in valoare de 100.000 de euro va fi amplasat intr-un cartier, si-au dat seama ca nu mai au timp, deoarece bradul are nevoie de un spatiu mare.

"Bradul vechi va ramane in depozit, pentru ca ne trebuie un spatiu, la momentul acesta nu avem. Pentru amenajare trebuie, in viitor, sa facem un proiect, sa gasim undeva unde sa il putem duce si de anul viitor il amplasam, dar inca nu e o suprafata corespunzatoare pentru a-l putea amplasa", a declarat Marcel Romanescu, edilul din Targu-Jiu.

Primaria Targu-Jiu a platit 100.000 de euro pentru un brad de Craciun confectionat din aluminiu si otel. Cand l-au cumparat, reprezentantii Primariei sustineau ca structura metalica, de 22 de metri, va fi folosita de sarbatori, in urmatorii 12 ani, insa actualul primar, Marcel Romanescu, a decis ca vrea un brad natural in centrul orasului.

Ads

"Va fi montat in centru brad natural, din varii motive, pentru ca suntem in an centenar, pentru ca oamenii din Targu-Jiu si-au dorit asta. Are 18 metri. Bradul artificial, care era montat pana acum va ramane anul acesta in depozit, iar anul viitor incercam sa gasim o locatie unde sa putem sa-l montam, pentru ca are nevoie de un perimetru mai mare, unde sa fie turnat beton.

In momentul acesta, in afara de zona pietonala din centru, nu avem o alta locatie", a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Targu-Jiu, Anamaria Ianc.

Vechiul brad este confectionat din aluminiu si otel, fiind prevazut cu o structura metalica, ornamente si instalatii de lumini, 81.000 de leduri, sistem audio, senzori si un sistem de autoridicare.