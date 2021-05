Capitala are buget. Proiectul a fost votat de Consiliul General al Capitalei. Nicusor Dan: "E un buget rezonabil" VIDEO

In debutul sedintei, Nicusor Dan a declarat ca bugetul este unul de "deschidere catre investitii" asteptate de bucuresteni, in domenii precum termoficarea si infrastructura."Este vorba despre investitii in termoficare - alocam bani pentru investitii in termoficare, este vorba despre investitii in infrastructura - terminam Prelungirea Ghencea, pasajul Doamna Ghica, parcarea de la Pantelimon, facem semaforizare inteligenta in ritm alert si deschidem acele restante care au ramas pe mediu: registrul spatiilor verzi si un nou plan de calitate a aerului, pentru a putea sa adresam frontal problemele de mediu pe care le avem. Pe scurt, este un buget al curateniei, care deschide calea acelor investitii serioase care sa rezolve problemele importante ale vietii bucurestenilor", a spus Nicusor Dan. El a mentionat ca elaborarea bugetului, inceputa inca din luna ianuarie, a fost un "demers dificil" din cauza situatiei financiare "extrem de dificile", deoarece Primaria Capitalei "nu a fost pusa pe niste baze economice" timp de ani de zile."Este un buget al curateniei, din care scoatem cheltuielile inutile, un buget al responsabilitatii, pentru ca vrem sa recastigam increderea partenerilor nostri. Nu poti face mari lucrari de investitii cand tu nu platesti oameni care ti-au facut lucrari inca din primavara anului 2019. Deci, este un mesaj de seriozitate catre intreg mediul de afaceri si financiar: Primaria Capitalei se va tine de cuvant din acest moment, va plati tot ce a consumat si va plati in termen", a sustinut edilul general.