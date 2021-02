Casti de gaming cu sunet surround, vibratii si iluminare LED pentru angajati ai Primariei Alba Iulia: "Functia de vibrare o simti chiar bine"

Achizitia a fost facuta miercuri, 17 februarie, prin cumparare directa pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Valoarea celor zece casti este de 1.075,50 de lei, iar ofertantul este Dante International SA, administratorul site-ului emag.ro.Potrivit descrierii, cele 10 casti de gaming, modelul Socomic G941, sunt necesare sedintelor si videoconferintelor. Modelul beneficiaza de sunet surround 7.1, functie de vibratii, microfon omnidirectional, design ergonomic si iluminare LED.Acestea au fost solicitate de catre Biroul Informatica din cadrul Primariei Alba Iulia, pentru lucrul de acasa si evitarea deplasarilor in vederea evitarii raspandirii virusului Covid-19.Potrivit review-urilor de pe emag castile au functie de vibrare, asigura "spatialitate" a sunetului si poti sa "iti dai seama usor de unde vine inamicul". De asemenease sustine ca "functia de vibrare o simti chiar bine".Un alt utilizator a scris ca "castile au un microfon destul de bun pentru jocuri (atunci cand vorbesti cu prietenii), nu bazaie sau ceva. Sunetul e bun, din nou nu se aude bazait sau altceva, plus ca mai are si bass care mai ampifica calitatea sunetului (atunci cand tragi cu awp-u in cs iti face masaj)".