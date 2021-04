Continua campania de curatenie in Sectorul 6. Voluntarii sunt asteptati sambata dimineata in zona Lacului Morii

"Maine dimineata, incepand cu ora 8.30 avem o ampla actiune de curatenie in zona Lacului Morii, cu implicarea voluntarilor! Avem deja 350 de voluntari inscrisi dar mai este loc, aria este foarte mare.Ne-am organizat si vom avea la dispozitie:* Saci de plastic, vom strange gunoiul pe doua fractii (PET si restul);* Manusi pentru lucrari * Masini pentru luat si transportat gunoiul strans;* Utilaje pentru a incarca deseuri grele precum cele provenite din constructii;* Unelte (greble, lopeti, furci etc.);* masti, dezinfectanti, norme de distantare, stiti de ce.Avem nevoie de voi! Avem trei locuri de intalnire, avem 6 coordonatori, cate 2 pentru fiecare punct de intalnire!Vom fi toti pe baricade, va asteptam de dimineata, cand va fi frumos afara, pentru ca spre seara este posibil sa ploua!Dati mai departe ca sa se stie si aduceti-va prietenii! Zona este vasta, avem treaba."Postarea initiala este completata de o alta, in care Ciucu le cere participantilor sa nu vina cu masinile personale:"La actiunea de curatenie de maine din zona Lacului Morii (vezi postarea anterioara), veniti, va rog, cu transportul in comun, cu bicla sau pe jos. S-au inscris 300 de oameni si sa nu supraaglomeram zona.Pe aceasta harta sunt trecute punctele de intalnire si zonele de actiune.Va multumesc! Ne vedem maine!"