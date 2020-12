Clotilde Armand anunta o "actiune in forta de strans gunoiul stradal": "Gata cu gluma"

"Maine incepem o actiune in forta de strans gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1 impreuna cu echipele de la ADP. Chiar daca firma de salubrizare ne-a anuntat ca ne da in judecata pentru ca facem asta (abia astept sa ma traga cineva la raspundere pentru ca fac curat). Am asteptat destul si am avut toata bunavointa sa ajungem la intelegere legala. Pare ca cineva nu vrea asta si are alte interese. Sa fie sanatosi. Noi ne apucam de treaba. Gata cu gluma", a anuntat Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebook