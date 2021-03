Inca o noua companie municipala este desfiintata. Un consilier PNL acuza ca are un fond de salarii de opt ori mai mare decat cifra de afaceri

Compania Managementul Transportului se inchide

Fond de salarii, mai mare decat cifra de afaceri

"In Bucuresti se vede foarte clar cum PSD , facand spectacole, dand in stanga si in dreapta vouchere fara sa aiba o gandire rationala legata de ceea ce vrea sa obtina prin acestea. printr-un dezinteres total pentru eficientizarea banilor bucurestenilor, pur si simplu si-a batut joc de cei care muncesc in acest oras si care platesc taxe si impozite.Este un angajament al Partidului National Liberal de a veni in sprijinul primarului general ca sa oprim aceasta hemoragie de bani publici cheltuiti fara nici o justificare si sa optimizam tot ce inseamna bani din taxele si impozitele bucurestenilor, deci inclusiv sa oprim modul dezastruos in care s-au facut cheltuieli prin aceste companii", a afirmat Violeta Alexandru.Ea a anuntat inchiderea companiei municipale Managementul Transportului. Companiile municipale trebuie inchise una cate una prin hotarari de Consiliu General fiecare dintre ele are anumite particularitati, situatia lor economica si juridica este diferita si ca atare, in deplina coordonare cu partenerii de la USR -PLUS, PNL trece astazi la initierea unui al doilea proiect, dupa cel care a vizat inchiderea companiei Turistica, unul care sa duca in foarte scurta vreme, in baza procedurilor de lichidare care sunt reglementate de lege, la inchiderea companiei Managementul Transportului", a explicat presedintele PNL Bucuresti.In cadrul conferintei de presa, consilierul general PNL Andrei Badiu, presedintele Comisiei municipale pentru monitorizarea activitatii companiilor municipale, a afirmat ca veniturile nete ale companiei Managementul Transportului au ajuns la un nivel de 12% din valoarea capitalului social."In cursul acestei saptamani vom depune un proiect pentru dizolvarea si lichidarea companiei Managementul Transportului. Situatia gasita la aceasta companie este similara cu situatia de la compania precedenta, in sensul in care veniturile nete ale societatii au ajuns la un nivel de 12% din valoarea capitalului social", a explicat consilierul general PNL.El a mentionat ca fondul de salarii al acestei companii era de opt ori mai mare decat cifra de afaceri."Doar ca exemplu, as vrea sa punctez urmatoarele aspecte: in anul 2019 compania Managementul Transportului a avut o cifra de afaceri de 730 de mii de lei. Cu titlul de comparatie, doar cheltuielile cu indemnizatiile organelor de conducere au fost dublu fata de atat, atentie doar cheltuielile cu indemnizatia de conducere.Fondul de salarii al acestei companii era de opt ori mai mare decat cifra de afaceri si aici este cel mai interesant era de noua ori mai mica cifra de afaceri decat orele suplimentare punctate la aceasta companie (...) Mai mult, aceasta companie a achizitionat 13 vehicule electrice, o marca de renume care le-a pus la dispozitie printr-un parteneriat cu o entitate privata, nu stim exact ce venituri au generat", a mai afirmat Andrei Badiu.