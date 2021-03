Potrivit unor surse medicale, Constantin Simirad ar fi internat la Terapie Intensiva, iar starea sa este grava, in conditiile in care fostul edil are si alte afectiuni medicale.Simirad este in varsta de 79 de ani si a fost primar al Iasiului in perioada 1992-2003, dupa care a fost desemnat ca ambasador in Cuba.Constantin Simirad a detinut si functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, in perioada 2008-2012, fiind ales pe listele PSD . El a parasit PSD dupa ce in 2009 a anuntat ca il sprijina pe Traian Basescu in alegerile prezidentiale.