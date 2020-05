Cum se evita aglomeratia din autobuze la Cluj: Pensionarii nu mai au gratuitate dimineata

Ziare.

com

Astfel se doreste evitarea aglomeratiei din autobuze in primele ore ale diminetii.Acest amendament a fost propus de primarul Emil Boc, in sedinta Consiliului Local."Amendamentul pe care vi-l propun este la capitolul 2, articolul 2, se completeaza dupa cum urmeaza: facilitatile la transport public la persoanele varstnice, pensionari cu domiciliul in Cluj-Napoca si pentru cetatenii de onoare ai municipiului, se acorda sub forma de abonamente valabile de luni pana vineri, incepand cu ora 8:30, iar sambata si duminica, conform programului de functionare a CTP, pe perioada anului calendaristic.Pentru a evita aglomeratiile din mijloacele de transport, recomandarea este ca dupa 8:30 sa poata avea acces toata lumea, inainte de 8:30 sa circule doar cei care merg la serviciu, pentru ca trebuie sa pastram aceasta distanta sociala in autobuze, pentru a limita raspandirea virusului", a declarat primarul Clujului, citat de Monitorul de Cluj Boc a mai spus ca masura "va fi extinsa sub forma de recomandare pentru toti clujenii", urmand ca mijloacele de transport in comun sa fie folosite inainte de 8:30 doar de cei care merg la serviciu sau au urgente.