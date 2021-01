Daunele morale pe care trebuie sa le plateasca o primarie dupa ce un caine comunitar a muscat o persoana pe strada

Barbatul a fost muscat de caine pe 23 noiembrie 2018, iar dosarul a fost inregistrat pe 19 martie 2020, dupa ce Parchetul a clasat dosarul penal deschis in acest caz.Magistratii Judecatoriei din Campeni au pronuntat o prima decize pe 8 decembrie 2020. Barbatul a fost muscat in timp ce se plimba, in jurul pranzului, pe o strada din oras, de gamba piciorului drept, de un caine comunitar.A mers la Serviciul de Medicina Legala din Alba Iulia, iar dupa expertiza medicului legist a primit un certificat care atesta ca a fost muscat de un caine si ca are nevoie de 14 zile de ingrjiri medicale, la care s-a adaugat o schema de vaccinare antirabica.Barbatul a cerut daune materiale de 1.101 lei, morale de 20.000 de lei + dobanda si plata cheltuielilor de judecata. Magistratii au retinut ca barbatul chiar a fost muscat de un caine fara stapan.Potrivit alba24.ro , la proces au fost audiati si doi martori care au confirmat incidentul, fiind prezenti in zona respectiva la momentul la care cainele l-a muscat pe reclamant.Instanta a precizat ca UAT Abrud, "pe teritoriul careia s-au aflat mai multi caini fara stapani, cunoscuti ca si caini comunitari, nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la articolul 21 din OUG 55/ 2002 intrucat nu a procedat la identificarea si inregistrarea acelor caini in termen de cel mult 18 luni de la data intrarii in vigoare a respectivului acte normativ".Drept urmare, magistratii au hotarat ca barbatul va fi despagubit de Primaria Abrud cu 469,58 lei daune materiale (bani pe care i-a cheltuit pe benzina pentru a merge la Alba Iulia sa isi faca vaccinul antirabic) si 10.000 lei, daune morale pentru ca i-a fost lezata sanatatea. Hotararea poate fi contestata.