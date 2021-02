De ce ar trebui suspendate minimum 2 ani planurile urbanistice din sectoare: "Termenul de trei luni nu are nicio urma de bun-simt"

Proiectul de suspendare timp de 2 ani a PUZ-urilor din sectoare urmeaza sa fie supus la vot in cadrul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de vineri, 26 februarie Initiativa a pus pe jar piata imobiliara din Capitala si a generat tensiuni intre liberali, care au decis sa voteze suspendarea pentru doar trei luni.Una dintre asociatiile cel mai implicate in dezvoltarea urbanistica a Bucurestiului explica, intr-o postare pe Facebook , ce inseamna suspendarea Planurilor Urbanistice Coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6."1. Aceasta suspendare ar insemna automat ca deciziile sa se ia in functie de Planul Urbanistic General. Se va putea construi in continuare cat permite PUG, nu haotic ca pana acum.2. PUZurile sunt derogari de la PUG si au permis construirea de blocuri noi in spatiile dintre blocurile vechi comuniste oricum inghesuite. Tot PUZurile au permis construirea ilegala pe spatii verzi si distrugerea monumentelor istorice.3. Doi ani ar fi minimul necesar, nu obligatoriu suficient, pentru a opri haosul din urbanism si a pune bazele unei planificari decente in Bucuresti . Termenul de trei luni vehiculat de indivizi cu interese imobiliare nu are nicio urma de bun-simt. De exemplu, este nevoie de minim un an ca procesele aflate in instanta sa ajunga la final, iar sentintele de anulare a unor PUZ-uri revoltatoare sa ramana definitive.4. Mai multe autorizatii de construire a unor blocuri in baza sportiva RADET si pe alte spatii verzi de pe malul lacurilor sunt pregatite la primariile de sector, iar suspendarea imediata a planurilor zonale este singura cale de a le opri. Asa se poate castiga timp pana instanta le anuleaza", se arata in comunicatul Asociatiei Bucuresti