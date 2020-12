Desfiintarea companiilor municipale: cat ar putea dura procesul si cine va ramane fara serviciu. "Scopul nu este sa le gasim loc de munca tuturor"

Procesul de lichidare a companiilor

Companiile, desfiintate in mai putin de doi ani

Angajatii relocati si managerii concediati

Consilier PNL: Scopul desfiintarii companiilor municipale nu este de a gasi locuri de munca

Planul Primariei Municipiului Bucuresti , condusa de Nicusor Dan, pentru desfiintarea companiilor municipale este intreruperea contractelor de servicii prestate de acestea catre primarie. Ramase fara activitate, companiile vor fi lichidate, iar municipalitatea va prelua activele. Contractele intrerupte vor fi inlocuite de unele prin achizitii publice, astfel incat serviciile sa nu fie afectate.Administratia Capitalei a recurs la aceasta solutie pentru ca ar dura mai putin decat sa astepte noi decizii ale instantelor.Curtea de Apel Bucuresti a emis o hotarare judecatoreasca care a stabilit ca actele de infiintare ale companiilor municipale sunt ilegale. Problema este ca actele de infiintare au fost urmate de alte acte juridice, dintre care cele mai importante suntIntrucat hotararile de reconfirmare au intrat in circuitul civil, ele nu pot fi anulate decat de instanta. De asemenea, si contractele existente pot fi anulate doar de instanta, daca nu exista acordul partilor.Procesul prin care instantele sa decida ca companiile municipale vor fi lichidate ar putea dura cativa ani, in timp ce desfiintarea lor prin actiune administrativa va dura mult mai putin, explica, recent, Nicusor Dan.In plus, in ultima sedinta de Consiliu General a fost schimbata componenta adunarilor generale ale companiilor. La inceputul anului, noile adunari generale vor numi noile consilii de administratie, iar noile consilii de administratie, noii manageri. Consiliul General a numit, pentru o perioada de doi ani, oProcesul de lichidare a companiilor municipale ar putea sa dureze, insa, mai putin de doi ani. In unele cazuri, daca firmele nu au incheiate alte contracte in afara de cele cu primaria , acesta ar putea disparea de pe piata in urmatoarele sase luni."Comisia este infiintata pentru o durata de doi ani, eu sper ca acest proces va fi mult mai rapid, desi sunt o serie de operatiuni administrativ-juridice care trebuie indeplinite si sunt anumite etape care trebuie parcurse. Procesul acesta,ca nu facem decat sa prelungim calvarul. Pentru unele companii, cele care au o paleta comerciala mai bogata si relatii cu mediul privat si public, discutia este mai complexa si va trebui analizata de cei care sunt in acest moment in AGA si de cei care sunt numiti in consiliile de administratie", a explicat Catalin Deaconescu, consilier general PNL Ana Ciceala, membra in comisia pentru desfiintarea companiilor, a declarat, de asemenea, ca procesul poate fi finalizat mai repede de doi ani, dar difera in functie de fiecare companie, neexistand o solutie universala."Fiecare in parte are o situatie diferita. De exemplu, unele companii dubleaza directii si servicii din Primarie, altele dubleaza servicii ce pot fi accesate la preturi mai bune de pe piata libera, iar altele furnizeaza utilitati. Apoi, unele dintre companii au bunuri de folosinta indelungata in patrimoniu, altele au imobile si altele pur si simplu au risipit banii. Prin urmare, procesul desfiintarii lor va tine cont de aceste particularitati.Mai intai trebuie pus ordine in contabilitate, apoi gestionata problema cu personalul, acolo unde sunt multi angajati, de asemenea trebuie recuperat ce poate fi recuperat si abia apoi urmeaza desfiintarea. Evident, acele activele care pot fi preluate la Primarie si care sunt necesare, vor fi preluate. Prin urmare, toate aceste proceduri pe care le implica desfiintarea companiilor municipale, fie pe cale administrativa, fie pe cale legala, implica timp si resurse.", a explicat Ciceala, membra USR O parte dintre angajatii companiilor municipale vor fi transferati catre administratiile publice care vor prelua serviciul. Comisia speciala a Consiliului General va evalua functionarea fiecarui colectiv si va propune Consiliului General relocarea angajatilor.Managementul societatilor, considerat defectuoas de actualul edil, va fi dat afara.Nicusor Dan, primarul Capitalei, a anuntat ca vor ramane doar doua companii municipale din cele 23: Termoenergetica si Energetica, la care se adauga Societatea de Transport Bucuresti (STB). Companiile, printre putinele care au raportat profit anul trecut, au impreuna 14.903 angajati. Mai ramanDoar zece dintre cele 23 de companii municipale infiintate de primarul Gabriela Firea au inregistrat profit in 2019, in valoare totala de circa 12 milioane de lei. Restul de 13 au raportat, in total, o pierdere de peste 53 de milioane de lei. Holdingul Municipal are aproape 6.400 de angajati.Catalin Deaconescu sustine ca scopul desfiintarii companiilor municipale nu este asigurarea de locuri de munca tuturor angajatilor, dar celor care se vor dovedi profesionisti li se va gasi un loc de munca."Scopul eficientizarii activitatii municipalitatii prin desfiintarea companiilor nelegale si falimentare nu este de a gasi locuri de munca pentru cei 6.000-7.000 de oameni care au fost angajati la companiile aferente. Evident ca acolo unde exista niste nuclee de oameni priceputi, de oameni care aduc valoarea adaugata municipalitatii, acolo se vor gasi solutii. Asta nu inseamna ca toata lumea care e angajata in aceste companii mai mult sau mai putin prin concurs sau printr-un concurs de imprejurari, unii dintre ei, vor trebuie reangajati, relocati in alta parte. Sa nu uitam ca la unele dintre companii avem o puzderie de directori.Eu cred ca Bucuresti, prin natura sa de oras magnet, ofera suficiente oportunitati pe piata libera a fortei de munca. Daca sunt oameni profesionisti, care au ajuns sa lucreze pentru unele dintre companiile municipale si nu-si vor gasi loc in schema de administratii sau in alte structuri din subordinea primariei, isi vor gasi loc de munca in piata privata", a declarat Catalin Deaconescu, consilier general PNL.Intrebata daca vor exista angajati care vor ramane fara loc de munca dupa lichidareacompaniilor municipale, consiliera Ana Ciceala a declarat ca "depinde de la caz la caz"."Facem un audit de personal, unul financiar si unul functional care sa ne ofere tabloul detaliat privind situatia fiecarei companii in parte. Pe baza acestor date vom lua deciziile care se impun, inclusiv cu privire la personal. In principiu, angajatii care presteaza o munca efectiva legata de servicii edilitare vor fi preluati de directiile si administratiile de resort. In schimb,", a declarat Ciceala.