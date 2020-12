Doi colaboratori apropiati ai lui Dominic Fritz, depistati cu COVID-19. Primarul Timisoarei a intrat in izolare

Nu este sigur, deocamdata, daca intre cele doua cazuri exista o legatura, in conditiile in care regulile de siguranta au fost respectate. Cei doi au purtat masca si au pastrat distanta sociala.Primarul Municipiului Timisoara, Dominic Fritz , a primit un rezultat negativ, la un test realizat ieri seara, dar a decis sa lucreze de acasa in urmatoarele zile, ca masura de precautie. Primarul Dominic Fritz va repeta testul la sfarsitul saptamanii.Primaria Timisoara a implementat in urma cu o luna un program de lucru decalat, conform reglementarilor in vigoare, dispenserele cu dezinfectant sunt amplasate la fiecare etaj, iar portul mastii este obligatoriu in institutie. Aseara s-a efectuat o dezinfectie pe palierul pe care se afla birourile viceprimarului, secretarului si al primarului, iar tot personalul angajat pe palierul respectiv va fi testat preventiv."Intalnirile pe care le-am programat pentru aceasta saptamana vor avea loc pe zoom, iar dosarele le voi primi la semnat, in continuare, pentru ca activitatea Primariei sa nu fie perturbata.Stiu ca se apropie Craciunul si am vrea, pentru un timp, sa uitam de toate grijile anului acesta. Dar, din pacate, tocmai pentru ca se apropie Craciunul trebuie sa fim mai atenti. Sa purtam masca, sa pastram distanta, sa evitam intalnirile nenecesare, ca sa fim bine de sarbatori." a declarat Primarul Timisoarei, Dominic Fritz.