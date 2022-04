Etnobotanicele au fost declarate interzise la Iasi

"Magazinele de vise" de tip weed-shop sau coffee-shop au fost interzise la Iasi, ca urmare a unei dispozitii date de Primaria Iasi.

Primarul Gheorghe Nichita a declarat joi ca a emis o dispozitie prin care se interzice comercializarea de produse etnobotanice pe teritoriul municipiului Iasi, masura fiind luata ca urmare a numarului mare de cazuri de intoxicare inregistrate in capitala Moldovei.

"Am luat aceasta decizie si am informat deja cele cinci societati comerciale care detin astfel de magazine tip weed-shop la Iasi. Dispozitia este insa una care are caracter temporar, deoarece avem in lucru in cadrul consiliului local un regulament privind comercializarea de produse etnobotanice. Dupa ce acest nou regulament va fi aprobat de plenul consiliului local, aceste magazine isi vor putea relua activitatea", a declarat primarul Gheorghe Nichita.

El a adaugat ca nu a putut lua decizia interzicerii complete si definitive a acestor "magazine de vise" deoarece aceasta ar fi fost o masura abuziva de obstructionare a activitatii economice avandu-se in vedere ca exista o lista cu etnobotanicele legale care nu reprezinta un grad inalt de risc.

"Nu se pot inchide abuziv aceste magazine, este un atentat la libertatea comertului, atat timp cat expertii au stabilit deja lista etnobotanicelor care se pot vinde. Noul regulament pe care il pregatim prevede cum, cine, cand si cui se pot vinde aceste produse", a adaugat primarul.

Reamintim ca la Iasi s-au inregistrat cele mai multe cazuri de intoxicatie cu etnobotanice din Romania, acestea fiind extrem de madiatizate de medicii Spitalului de Urgente.