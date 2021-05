Fostul primar din Jilava, Adrian Mladin, achitat la Curtea de Apel Bucuresti dupa ce Tribunalul l-a condamnat la 8 ani de inchisoare

Acuzatiile procurorilor DNA

DNA l-a acuzat pe fostul edil ca a primit peste 1 milion de euro mita de la un om de afaceri pentru a-i da contracte din bani publici.In martie 2019, Tribunalul Bucuresti il condamnase pe Adrian Mladin la 8 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, spalare de bani si fals in declaratii, insa, la judecarea apelului, CAB a desfiintat sentinta primei instante si l-a achitat definitiv pe fostul primar pe motiv ca "fapta nu este prevazuta de legea penala".De asemenea, CAB a anulat decizia Tribunalului Bucuresti privind confiscarea de la fostul primar a sumei de 3.525.342 lei (echivalent sumei de 750.642 euro), fiind ridicat sechestrul pus de procurori pe mai multe terenuri si imobile.In acelasi dosar, CAB a anulat pedeapsa de 4 ani inchisoare primita de omul de afaceri Marian Constantin, acesta fiind achitat pentru dare de mita si spalarea banilor, dar a fost condamnat la 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata. Si in acest caz a fost anulata decizia Tribunalului privind confiscarea sumei de 750.642 euro.Adrian Mladin a fost trimis in judecata in mai multe dosare penale, avand la activ o condamnare definitiva de 5 ani si 10 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar privind retrocedarea ilegala a unor terenuri, dar a fost eliberat conditionat in anul 2018.De asemenea, Mladin a fost denuntator in mai multe dosare instrumentate de DNA, printre care si cel in care a fost implicat fostul ministru de Interne Cristian David Potrivit DNA, in luna aprilie 2010, Adrian Mladin, primar al comunei Jilava la acea vreme, s-a inteles cu Marian Constantin si cu o alta persoana ca acestia din urma sa infiinteze o firma in scopul de a obtine contracte publice de la administratia locala.La scurt timp de la infiintarea societatii al carei asociat cu o cota majoritara de participare era Marian Constantin, in luna iunie 2010, la nivelul comunei Jilava, a fost initiata o licitatie publica in vederea incheierii unui acord cadru denumit "Lucrari de constructii civile - reparatii si reabilitare constructii existente si executie constructii noi" cu o valoare estimata de 9,5 milioane de euro.Acordul-cadru prevedea incheierea, in urmatorii patru ani, a mai multor contracte subsecvente cu societatea castigatoare pentru 18 obiective de investitii de interes local la nivelul comunei Jilava.Cum societatea nou-infiintata nu putea sa indeplineasca criteriile de selectie stabilite de autoritatea contractanta pentru un acord-cadru de asemenea anvergura, Adrian Mladin a facut demersuri astfel incat sa fie formata o asociere cu alte firme.In urma licitatiei organizate a fost declarata castigatoare asocierea de firme unde lider era societatea lui Marian Constantin. Ulterior, in baza acordului-cadru, in perioada 2010 - 2011, intre comuna Jilava prin primarul Adrian Mladin si asocierea de firme reprezentata de Marian Constantin s-au incheiat patru contracte subsecvente in valoare de 3.271.607 lei, 2.593.258 lei, 1.454.654 lei si 1.087.914 lei.In luna ianuarie 2011, la nivelul comunei Jilava, s-a desfasurat si procedura de achizitie publica, prin modalitatea cerere de oferta pentru incheierea unui acord-cadru de lucrari de arhitectura peisagistica in comuna Jilava, in valoare estimata de 3 milioane de euro.La licitatie a participat doar firma lui Marian Constantin, societate ce a fost declarata castigatoare, desi nu indeplinea niciuna din cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de atribuire.Ulterior, in baza acordului-cadru, in cursul anului 2011, intre comuna Jilava si firma lui Marian Constantin s-au incheiat patru contracte subsecvente.Toate activitatile privind semnarea documentatiei din partea comunei Jilava cu ocazia procedurilor de achizitie publica, incheierea celor doua acorduri-cadru, incheierea si executarea celor opt contracte subsecvente, cat si aprobarea si achitarea sumelor aferente acestora catre firma lui Marian Constantin s-au facut de catre Adrian Mladin, in temeiul atributiilor si prerogativelor functiei de primar al comunei Jilava.In schimb, spun procurorii, Mladin a primit mita in bani si in bunuri de lux, toate in cuantum de 5.065.853 lei. Conform DNA, cea mai mare parte a sumelor primite de catre Adrian Mladin drept mita (cu exceptia platilor prin POS) au fost destinate construirii, amenajarii si utilarii unei vile pe care fostul primar o are in comuna Jilava.Dupa edificarea, amenajarea si utilarea imobilului, Adrian Mladin a incheiat un contract de vanzare-cumparare prin care a simulat ca vandut vila mamei sale, cu suma declarata de 150.000 de euro. In realitate, cumparatorul nu a platit nici o suma de bani, contractul fiind fictiv si incheiat in scopul ascunderii originii ilicite a bunului edificat pe numele fostului primar.