Fiica unui primar detasata la Ministerul Mediului si rugata sa spuna ce stie sa faca: "Acum ce ma intrebati din astea!?"

Potrivit adevarul.ro , in cererea de chemare in judecata, functionara a aratat ca a ajuns sa fie detasata dupa ce, cu ocazia unei sedinte de lucru din cadrul Directiei Biodiversitate, impreuna cu alti colegi, i-au pus intrebari despre competentele sale Nataliei Savu (fiica primarului PNL din comuna Sandra), detasata de la Primaria Timisoara, unde se ocupa de cainii fara stapan, la Ministerul Mediului, unde a fost "unsa" sefa de serviciu la Arii Protejate.In procesul prin care a contestat detasarea, functionara din Ministerul Mediului a aratat ca, in februarie 2020, directoarea Directiei Biodiversitate a convocat o sedinta de lucru pentru a fi discutate masurile dispuse de Curtea de Conturi in urma unui control. Cu aceasta ocazie, sefa Directiei Biodiversitate i-a anuntat pe functionarii din Directie ca Natalia Savu, proaspat detasata de la Primaria Timisoara, va primi drept de semnatura in calitate de sef Serviciu Arii Protejate."Tot directorul a rugat-o pe noua detasata, doamna Savu Natalia, sa se prezinte si sa ne zica cate ceva despre dumneaei. D-na Savu a comunicat tuturor colegilor aflati in incapere, ca nu are ce sa zica, dar ca putem sa ii adresam intrebari legate de situatia sa profesionala", a povestit angajata ministerului in proces. Functionara a mai aratat ca dupa acest moment, un functionar cu o experienta de aproape 20 de ani in Ministerul Mediului a intrebat-o pe Natalia Savu care este legatura ei cu ariile naturale protejate si ce stie despre acestea. "Raspunsul doamnei Savu a fost ca nu a avut legatura cu domeniul, nu stie nimic, dar ca se va informa", a mai aratat functionara in proces.Functionara a mai aratat ca urmatoarea intrebare de natura tehnica a fost adresata chiar de ea, intreband-o pe Natalia Savu ce stie despre procedura de infrigement, Romania riscand sa fie supuse unei astfel de proceduri din cauza problemelor de mediu. In acel moment Natalia Savu ar fi raspuns iritata: "Acum ce ma intrebati din astea?!".Judecatorii au respins cererea de anulare a ordinului de detasare aratand ca din inscrisurile dosarului nu rezulta vreo legatura intre "participarea activa" din cadrul sedintei de lucru si detasarea acesteia.