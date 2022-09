Iasiul, impanzit cu mesaje impotriva primarului

In municipiul Iasi au aparut, in ultimele zile, mai multe mesaje impotriva primarului Gheorghe Nichita.

Multe dintre ele sunt scrise chiar pe caldaram, in Piata Unirii.

Pe pagina de Facebook Iasul iubeste teii au fost publicate mai multe imagini cu aceste mesaje. Unul dintre ele se afla chiar langa o groapa care are o sageata spre "Multumim primarului Gheorghe Nichita".

Alte locuri lasate in paragina au parte de aceeasi atentie a locuitorilor nemultumiti de starea orasului.

O alta fotografie postata pe reteaua de socializare are mesajul "Iasul are prioritate?", iar in locul unde se afla litera "o" se afla o alta groapa.