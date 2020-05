In Sectorul 4, elevii vor sta in banci cu separatoare din plexiglas. Cat au costat si de ce spune primarul Daniel Baluta ca sunt necesare

Tunel dezinfectant la intrare si despartitoare de plexiglas pentru fiecare banca

Costurile echiparii scolilor: un milion de lei. De unde s-au luat materialele

Tunel dezifectant, la Scoala 194 din Sectorul 4. Sursa foto: Arhiva Facebook/Daniel Baluta

Daniel Baluta, primaul Sectorului 4. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax.ro/Hepta.ro

Masurile de protectie sanitara care trebuie luate in scoli nu sunt stabilite de primariile de sector, ci prin ordin comun al Ministerului Sanatatii (MS) si Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC).Spre exemplu, inca de pe 8 mai cele doua ministere au dat un ordin comun, prin care stabileau ca, la intrarea in scoala, elevilor si profesorilor le va fi masurata temperatura corporala.Celor care nu au febra li se va permite accesul in institutie. La intrare vor fi dezinfectant si masti sanitare (a caror purtare e obligatorie in interior). Ulterior, elevii vor urma circuite separate de intrare si iesire.In clase, pupitrele vor fi la 2 metri distanta unele de altele. Pauzele se vor acorda decalat. Si, per total, elevii nu vor petrece in scoala mai mult de 3 ore. Daca se va invata in schimburi, atunci intre o serie de elevi si alta, clasele trebuie dezinfectate.Unitatile scolare sunt responsabile pentru implementarea acestor masuri, iar Inspectoratele Scolare trebuie sa monitorizeze implementarea lor si respectarea normelor de siguranta.In plus, in ordinul comun se arata ca, avand sprijinul autoritatilor locale (deci si al primariilor de sector), scolile pot lua si alte masuri de prevenire a raspandirii bolii: tuneluri dezinfectante, lavoare suplimentare etc.Mai multe puteti afla citind integral ordinul comun al ministerelor:In context, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, sustine ca inainte de toate a cerut informatii de la Inspectoratul Scolar General al Municipiului Bucuresti cu privire la masurile care se vor adopta in scolile din sectorul sau care se deschid la inceputul lunii iunie.Si, sustine edilul, n-a primit raspuns. Asa ca a demarat, inca de acum aproape o luna, achizitii pentru materiale de protectie pe care sa le aduca in scoli.Luni, la ora 10.00, Daniel Baluta a organizat o vizita cu presa la Scoala 194 din sectorul 4 pentru a le arata bucurestenilor cum merge lucrarile de echipare.Inaintea intrarii este montat un tunel dezinfectant. Apoi, chiar la usa de acces, un cadru medical ia temperatura elevului. Tot acolo exista si dezinfectant si masti sanitare.Odata intrat in scoala, elevul va urma un traseu de acces indicat cu urme rosii de pasi, lipide pe podea. La iesire, va merge pe un traseu paralel, marcat cu ume de pasi albastri.In clase, fiecare banca se afla la o distanta de 2 metri fata de cealalta. Si fiecare banca are montat un perete despartitor inalt din plexiglas transparent.In conferinta de presa care a urmat turului ghidat al scolii, Daniel Baluta a spus ca toate scolile din sector care se vor deschide la inceputul lunii iunie (circa 40, din spusele primarului - n.red.) vor fi astfel dotate.Iar tuneluri dezinfectante - doar 7 la numar - vor fi montate cu prioritate la scolile cu multi elevi sau la cele pe care le vor indica Directia de Sanatate Publica (DSP) si Inspectoratul Scolar General. Puteti urmari aici , in format video, toate declaratii primarului Daniel Baluta.L-am intrebat pe primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, cat a costat aceasta echipare a scolilor. Iata ce a declarat edilul pentru"Costul global al operatiunii este de un milion de lei. Costul unui separator, spre exemplu, este de 8 euro (aproape 39 de lei, la cursul zilei - n.red.).Cele 7 tunele dezinfectante au fost donate primariei (pe tuneluri sunt inscriptionate numele firmelor Giulio Barbieri Outdoor Solutions si Metalco - n.red.). Asa ca n-au costat nimic. Le vor folosi mai intai la Bac, apoi la metrou, la piete si pe unde vom mai avea nevoie, dupa ce se termina etapa.Cine ne livreaza substantele dezinfectante pentu aceste tunele: Coral Group. E o firma mare. Iar substantele se numesc Ecodis sensitive si Ecodis Pro RTL.Biocidul il cumparam de la B Braun Timisoara, printr-un acord cadru incheiat de primarie.Separatoarele din plexiglas le luam in baza unui acord cadru incheiat cu un furnizor de birotica si Papetarie incheiat in urma cu 3 ani", a spus Daniel Baluta. Potrivit Sicap , doua sunt firmele cu care Primaria Sectorului 4 a incheiat acordul cadru cu doua societati: DDA Birotica SRL si Office&More SRL.DDA Birotica SRL apartine familiei Dobrin, una dintre cele mai mari furnizoare marfuri chinezesti si care a facut bani buni in timpul pandemiei din vanzarea de masti.Despre afacerile familiei Dobrin,Cealalta firma cu care s-a incheiat contractul cadru este Office&More SRL, o societate care castiga, de asemenea, sume mari de bani din contracte cu statul. Potrivit portalului de business listafirme.ro, societatea este detinuta de Urduban Dumitru si Elena Cristina Stancu.L-am mai intrebat pe primarul Daniel Baluta - care este de profesie medic - daca aceste despartitoate din plexiglas sunt eficiente. La urma urmei, elevul nu va putea sa stea chiar tot timpul cu capul in acel spatiu..."N-am inventat noi acest mecanism. Ati vazut ca se foloseste si prin alte state, cum ar fi Coreea de Sud. Ceea ce pot sa va spun este ca inaltimea este suficienta. Si, de fapt, la examen, atunci cand scrii, esti orientat in fata, te aplicei spre foaia de hartie.Sigur ca acesta este un mijloc suplimentar de protectie. Si exact asa il privim: ca pe un mijloc suplimentar de a preveni imbolnavirile.Va spun ca sunt cumparate la cele mai mici preturi de pe piata. Si s-au luat pentru ca acum sanatatea trebuie sa primeze. Pe mine ma intereseaza sa avem copii sanatosi", a mai spus Daniel Baluta.Cat de eficiente vor fi aceste separatoare, daca elevii vor putea invata din spatele lor sau daca ele doar au reprezentat mai degraba o afacere buna pentru niste furnizori de birotica si papetarie, ramane sa aflam.