Materiale de curatenie in valoare de 600.000 de euro, in depozitele DGASPC Sector 5. Piedone: "Ajunge cu banii aruncati pe geam!"

"Ca si in celelalte depozite unde edilul a facut verificari in ultima perioada, si in depozitul DGASPC exista sute de pachete de servetele, mii de topuri de hartie, dezinfectanti, materiale de curatenie, rechizite sau materiale sanitare. Spre deosebire de produsele existente in celelalte depozite, cele mentionate mai sus sunt unele de calitate foarte buna, pentru care au fost platite sume mai mari de bani", reiese dintr-un comunicat transmis de primarie.Conform aceleiasi surse, in depozitul aflat pe Strada Muntii Carpati exista si sute de aparate cu odorizant de camera, care ar fi folosite in birourile DGASPC."Primarul Sectorului 5 nu a gasit niciun astfel de aparat in birourile Directiei. Cristian-Victor Piedone Popescu spune ca este inadmisibil ca toate directiile sa cumpere astfel de cantitati uriase si ca achizitiile sunt inutile si fara acoperire", mentioneaza sursa citata.Potrivit centralizatorului realizat de DGASPC Sector 5 la sfarsitul lunii noiembrie, materialele aflate in depozit valoreaza 2.928.548 lei (aproximativ 600 de mii de euro)."Este inadmisibil sa ne batem joc de banii cetatenilor din Sectorul 5. Cantitati uriase de produse de curatenie, mii de topuri de hartie sau nelipsitele servetele, toate acestea se afla in depozitul DGASPC Sector 5. Pana nu se vor termina stocurile, nicio directie nu are voie sa mai achizitioneze absolut nimic. Voi continua sa verific toate depozitele din sector care apartin Primariei. Ajunge cu banii aruncati pe geam!", a transmis Cristian Piedone Popescu.