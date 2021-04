Inca o primarie contesta in instanta decizia de carantinare a localitatii. Situatia din municipiul Orastie

Potrivit acestuia, incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiul Orastie este in scadere, aceasta situandu-se joi la o valoare de 5,85 la mia de locuitori Rata incidentei cazurilor de COVID-19 la nivelul municipiului Orastie este de 5,85, fapt care dovedeste ca aceasta este in scadere, cum spuneam zilele trecute. Totodata, mentionez ca am formulat si depus actiune in contencios-administrativ impotriva atat a Hotararii nr. 50 din 28.03.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta privind instituirea carantinei zonale in municipiul Orastie, judetul Hunedoara, cat si impotriva Ordinului nr. 6776 din 27.03.2021 al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta privind instituirea masurii de carantina zonala pentru municipiul Orastie, judetul Hunedoara, prin care am solicitat anularea acestor acte, urmand ca in cauza sa se fixeze termen de judecata de catre instanta", a notat primarul municipiului Orastie pe pagina sa de Facebook Municipiul Orastie se afla in carantina zonala din data de 26 martie, primarul localitatii aratandu-si, inca de atunci, nemultumirea fata de hotararea CJSU Hunedoara si apreciind ca decizia a fost luata intr-un mod "total netransparent" si subiectiv. Primarul Ovidiu Balan afirma, la acel moment, ca numarul testarilor RT PCR in Orastie crescuse, in perioada premergatoare carantinei, la peste 700 in interval de 14 zile.Totodata, el arata ca si agentii economici locali testeaza, la randul lor, angajatii, ceea ce ar fi dus la majorarea numarului de cazuri noi confirmate la infectia cu SARS-CoV-2.