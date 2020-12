INTERVIU Irina Zamfirescu (Active Watch) face radiografia primelor sase saptamani ale noilor primari din Bucuresti. Cine a castigat si cine a pierdut la imagine

Zamfirescu: Clotilde Armand nu a iesit din logica conflictuala. La Sectorul 1 se prioritizeaza imaginea

Zamfirescu: Ciprian Ciucu , unul dintre primarii care a inceput cel mai bine

Zamfirescu: Aproape nepermis de mult timp, Nicusor Dan a fost in campania PNL-ului

O greseala: Lansarea proiectelor majore, fara coordonare

Din comunicarea publica a primarului si din sedintele de consiliu, mi se pare ca Clotilde Armand nu a iesit din logica conflictuala, nu neaparat de campanie electorala. Ma uitam, inclusiv, pe grupurile de cetateni din Sectorul 1, ca ei erau agasati de toata aceasta agitatie. Cand vorbesti de administratie publica, te gandesti la un om care sta si rezolva probleme. In momentul de fata, pare ca in continuare este logica antagonizarii. Este ciudat ca isi doreste antagonizarea fata de firma de gunoi. Senzatia mea puternica de la inceputul preluarii mandatului la Sectorul 1 este de imagine, o prioritizare a comunicarii imaginii.Asteptarile bucurestenilor erau uriase in momentul alegerilor, este clar. Tocmai de aceea cred ca foarte multi din fostii primari au fost inlocuiti. Lumea era extrem de dezamagita. In principiu,, nu cred ca rezolva premisele de la care oamenii au plecat in momentul in care au decis ca trebuie sa schimbe primarul.La Sectorul 1 mi se pare ca este cea mai vizibila concentrare a primarului mai degraba pe comunicare. In termeni administrativi - facand referire inclusiv la postarile in care Clotilde Armand strange gunoiul impreuna cu cetatenii - la probleme mari ale sectorului, trebuie sa ai niste solutii sistemice, nu punctuale. Vad acum ca a lansat o aplicatie in care oamenii sa marcheze unde au vazut gunoi in sector. Acestea nu sunt lucruri pe care le face autoritatea publica, mai degraba poate fi demersul unei organizatii nonguvernamentale. Un primar trebuie sa gandeasca solutii de sistem.In plus, imi este foarte neclar care este problema efectiva a facturilor despre care primarul vorbeste. Nu a reusit sa dea o explicatie coerenta care este problema. Are foarte mare legatura cu faptul ca comunicare este concentrata mai degraba pe tipul acesta de discurs care sa antagonizeze.In principiu, asta mi se pare ca a facut. Nu stiu sa fi existat o discutie cu compania, vad ca acum tatoneaza ideea infiintarii unei companii la nivel local de salubritate. Daca vrem sa aplicam o dezbatere pe companii, ar trebui o dezbatere publica, ar trebui ca oamenii sa fie complet informati, inainte ca ei sa fie chemati la aceasta dezbatere publica.Intr-adevar, din pacate, toate problemele Sectorului 1 sunt in jurul gunoiului, care este o problema extrem de importanta, e la baza piramidei, dar ar trebui, in paralel, sa comunicam pe celelalte teme. Nu stim ce se intampla in rest, care e agenda primarului. Nu stim ce se intampla mai departe de aceasta situatie care a acaparat totul.Sectorul 1 avea probleme ca tot Bucurestiul cu caldura si apa calda, acum are si cu gunoiul. Deci, sunt si mai adanc infundati in problemele de la baza piramidei nevoilor.Eu nu cred ca rolul ei este sa faca live-uri pe Facebook , nu este sa acuze o companie care este contractorul primariei., daca acum vine cu justificari pentru care exista probleme cu contractele si facturile la gunoi, dupa ce a tipat atat impotriva companiei. Trebuia sa avem de la inceput, pe cifre, pe documente, care este problema companiei de gunoi. Trebuia sa avem o dezbatere asezata despre posibilele solutii. Trebuiau sa se intample niste lucruri care intra in atributiile primarului, nu treaba cu agitatul si acuzatul. Mi se pare nepotrivit pentru mandatul unui primar.Eu ma aliniez valorilor politice pe care le inspira aceasta decizie. Din punctul meu de vedere, bursa de merit este mai degraba un lucru pe care ni-l permitem sau nu, nu este obligatia autoritatilor publice. Mi se pare corect sa nu te atingi de bursele sociale, care indeplinesc un rol efectiv in viata acestor copii si care fac diferenta intre a merge si a nu merge la scoala.In plus, imi amintesc ca una dintre principalele nemultumiri ale locuitorilor Sectorului 2 in vechiul mandat era tocmai salubritatea in sector.Ce am observat ca s-a intamplat la Sectorul 2, un lucru care m-a bucurat, am fost chemate mai multe ONG-uri care activeaza in domeniul social sa ne sfatuim in legatura cu persoanele fara adapost, pe perioda iernii si a pandemiei. Inca din prima luna de mandat, s-au constituit niste grupuri de lucru pe anumite teme sociale.La cum arata comunicarea publica a lui Ciprian Ciucu, cred ca este unul dintre primarii care a inceput cel mai bine. Mi se pare ca transmite oamenilor ca este un om popular, care umbla printre ei, ca nu sta intr-o masina condusa de un sofer, cu nasul in telefon, ci este atent la ce se intampla. Eu cred ca trece de ideea de mesaj politic, de mesaj de imagine.Mai este o modificare in bine in comunicarea lui: nu isi face multe poze atunci cand semneaza anumite documente sau se intalneste cu anumite persoane. E un tip de comunicare hands-on pe situatia din sector care difera de comunicarea pe care o face Clotilde Armand, care face niste gesturi nepotrivite raportate la fisa de post a unui primar.Cand primarul se prezinta la lucrari , pentru a verifica daca sunt conforme cu caietul de sarcini, cred ca constructorul va fi mai atent. Cu privire la anuntul referitor la luminite, sunt voci care l-au criticat si voci care l-au laudat. In ultimii ani am avut critica cu privire la costul iluminatului festiv cu ocazia sarbatorilor de iarna, mi se pare ca anuntul lui Ciucu ar putea sa fie un raspuns la acesti ani de critica. Decizia a fost una asumata si dusa pana la capat.Pe activitatea sa, pare un primar hands-on. O masura revolutionara, care mi-a placut, este ca el separa foarte bine, in cadrul sedintelor de Consiliu, discutiile intre administrativ si politic. In general, discutiile din Consiliu reprezinta un prilej de disputa politica, ceea ce nu este un lucru rau, pentru ca este o decizie politica care se ia acolo. Insa, zgomotul din dezbateri face ca cetateanul sa inteleaga tot mai greu ce se intampla in comunitate., astfel incat oamenii sa inteleaga ce se intampla acolo. Un alt lucru nou este publicarea online a sedintelor, ceea ce pe noi, cetatenii, ne ajuta foarte mult.Din pacate, nu s-a modificat acea incalcare a legii cu privire la dezbaterea proiectelor publice - aici ma refer la toate primariile. In continuare exista in capul actualilor primari ca doar proiectele majore trebuie puse in dezbatere publica. Legea transparentei decizionale precizeaza ca toate proiectele de act normativ trebuie puse in dezbatere publica, lucru care, in continuare, nu se intampla la nicio primarie. Aceasta este o problema foarte mare. Aceasta are o foarte mare legatura cu aparatul executiv al primarului, care ar trebui sa faca lucrul acesta, de unde si faptul ca inca functioneaza din inertie, in baza mandatului trecut, si exista aceste reflex de a nu pune in dezbatere publica proiectele.Imi e greu sa fac o evaluare a celor sase saptamani ale lui Nicusor Dan, pentru ca, din aceste sase saptamani, mult timp, aproape nepermis de mult timp, a fost implicat in campanie PNL-ului. Este o discutie politica la care noi nu avem acces. Nu stim ce s-a intamplat si cum a ajuns sa fie candidat unic. Nu este nimic de reprosat ca au existat niste intelegeri politice. Nu cred ca putem vorbi de sase saptamani de primar, pentru ca din aceasta perioada,Mi se pare ca exista o asteptare uriasa cu privire la apa calda si caldura. Inteleg ca el acum se delimita de mesajele venite dinspre USR in campania electorala, in care se anunta ca "Daca votezi cu Nicusor Dan, vei avea apa", care era o exagerare, era o metafora, o gluma, dar a devenit destul de des invocata inclusiv de opozitie. Din punctul meu de vedere, USR i-a facut un deserviciu major cu acel carton electoral.Pe de alta parte, imi amintesc ca una dintre promisiunile lui a fost ca extrem de rapid, dupa ce devine primar, o sa extinda capacitatea centralei telefonice a Termoenergetica, astfel incat oamenii sa stie mai rapid situatia avariilor. Pe Facebook, oamenii se aratau dezamagiti ca nici macar aceasta promisiune nu a reusit sa o indeplineasca in prima luna de mandat.Mai multe ONG-uri au cerut o audienta primarului general pentru a discuta despre situatia persoanelor fara adapost si a grupurilor vulnerabile. Ne-a primit si a avut toata deschiderea. Noi, patru ani de zile, nu am reusit sa discutam cu fostul primar general. Exista o decizie de primar prin care a suspendat toate evacuarile prin care Administratia Fondului Imobiliar urma sa le faca. A facut ceva concret dupa intalnirea noastra, raportat la fosta garnitura de primari. Mi se pare, insa, prematur, sa fac o evaluare a celor sase saptamani.Nici la nivelul Primariei Capitalei nu se intampla. Faptul ca noi nu avem acum niciun proiect de act normativ in dezbatere publica, imi indica ca nu o sa avem nici sedinta ordinara in urmatoarele 30 de zile. Cred ca mai ales Primaria Capitalei trebuie sa fie foarte atenta la aceasta problema, pentru ca aici se intampla cele mai importante proiecte pentru oras.Din punctul meu de vedere, este absolut necesara colaborarea lor si as face referire la proiectul pe care l-a pus Clotilde Armand in dezbatere publica, cel referitor la parcari, dar si la proiectul parcului Sebastian, unde sunt prevazute parcari. De exemplu, pe subiectul parcari, nu se poate lucra la nivelul Bucurestiului decat coordonat, pentru ca, in literatura de specialitate, exista sistem de parcari. Un sistem nu poate functiona pe bucatele. Exista zone vitale pentru Capitala, care fara coordonarea primarilor nu o sa functioneze niciodata. Parcarea este una dintre ele. La fel, infrastructura pentru transport alternativ este un alt tip de proiect pe care nu il poti face bine in Bucuresti decat prin coordonarea tuturor primariilor, sub coordonarea Primariei Capitalei.Ca este o utopie, sunt absolut convinsa, din pacate. Am avut exemplul vechii garnituri in care toti primarii erau din acelasi partid. Premisele ca ei sa se inteleaga erau uriase. Practic, in patru ani am ajuns sa vedem ca se urasc. Daca nu s-a putut atunci cand erau din aceeasi structura politica, acum mi se pare cu atat mai complicat. Imi amintesc ca a fost inclusiv o intepatura intre primarul de la Sectorul 1 si primarul general. Sansele sa colaboreze sunt, din pacate, minime. Mi se pare absolut dramatic.Legat de intalnirea primarilor care a avut loc abia ieri, pentru mine a fost un alt indicator ca pana acum a existat o perioada de campanie electorala, pentru ca o astfel de intalnire trebuia sa se intample din prima saptamana dupa ce au depus juramantul. Mi-ar fi placut ca dupa ce ne-a anuntat ca vrea sa colaboreze sa avem efectiv un plan, sa stim cum vor lucra impreuna, care vor fi structurile de colaborare. Partea tehnica face diferenta intre un mesaj politic si unul administrativ.Cred ca nu prea avem de ales si prioritizarea trebuie sa fie bugetul primariei si al sectoarelor. Asta inseamna ca toate primariilor sa lanseze in consultare publica prioritatile sectoarelor si ale Capitalei. Sigur, unele parti nu pot fi negociate, precum reabilitarea domeniului de termoficare sau sumele alocate pentru resurse umane. Trebuie dati la o parte banii care trebuie in mod obligatoriu alocati, vazut pentru fiecare primarie ce bani raman si ar trebui sa ierarhizam nevoile Capitalei. Mi-ar placea ca podul de la Ciurel sau proiectul de la doamna Ghica - niste investitii facute in virtutea unei incapatanari - sa urmareasca nevoile poporului.Pe de alta parte, urgenta absolut imediata este tot ce tine de, pentru ca vine criza economica si sunt familii care sunt din ce in ce mai sarace si din ce in ce mai dependente de sprijinul institutiilor publice. Cred ca toate institutiile publice din aceasta tara trebuie sa inteleaga ca valul de saracie care va veni din cauza acestei pandemii nu o sa treaca de la sine, daca nu o sa existe niste proiecte coerente ale autoritatilor publice centrale si locale care sa gestioneze saracia ce va veni dupa, nu facem altceva decat sa rostogolim o problema sociala care o sa ne coste si mai mult ca buget, daca oamenii ajung si mai dependenti. Sunt convinsa ca urmatorii doi-trei ani o sa fie extrem de complicati din acest punct de vedere.Sectorul 5 este sub semnul intrebarii, avand in vedere decizia definitiva a instantei care este asteptata. Imi e teama la Sectorul 1, pentru ca am senzatia ca discutam despre un primar extrem ca incapatanat si. Spre exemplu, Gabriela Firea si fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu . Mi se pare ca e aceeasi tipologie si nu vad sa iasa ceva bun. Sper sa treaca euforia faptului ca este primar si sa inteleaga ca un mandat fericit este un mandat colaborativ, inclusiv cu oamenii in subordine. Faptul ca tu alegi sa iti alergi cu un live pe Facebook proprii angajati sau oamenii aflati in subordine, transmite un mesaj foarte ciudat. Trebuie sa incerci sa faci echipa alaturi de oamenii cu care se presupune ca trebuie sa muncesti. Pana acum, nu a transmis deloc acest mesaj.Mai este primarul Sectorului 3, Robert Negoita , care continua proiectele de infrumusetare a trotuarelor si altele care contravin ideii de mobilitate urbana. As vrea sa se schimbe aceasta atitudine de transformare a spatiilor publice fara colaborarea PMB.In plus, este o presiune din partea societatii. Pe mine m-ar fi speriat daca un primar s-ar fi apucat, la presiunea poporului, sa faca aceste concedieri. Orice restructurare trebuie sa se bazeze pe niste evaluari ale departamentelor si ale oamenilor. Avem nevoie de un alt model de administrare publica.