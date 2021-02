Primaria Sectorului 6 a dispus sistarea lucrarilor pe un santier imobiliar din Militari. Firma a fost amendata cu 50.000 de lei

In urma sesizarilor primite de la cetateni si a unui control in teren, Primaria Sectorului 6, prin Politia Locala Sector 6, a constatat faptul ca la un santier situat pe Bulevardul Iuliu Maniu au fost executate excavatii fara autorizatii de construire si fara organizare de santier. Este vorba despre proiectul Envogue Residence.In urma verificarilor, Serviciului Disciplina in Constructii a intocmit proces-verbal de amenda in cuantum de 50.000 de lei si a dispus readucerea terenului la starea initiala.Totodata, deoarece reprezentantul societatii in cauza nu a putut pune la dispozitie toate documentele solicitate, inspectorii Serviciului Protectia Mediului au intocmit invitatie la sediul institutiei, pentru data de miercuri, in vederea finalizarii controlului si a dispunerii masurilor finale, a adaugat Primaria Sectorului 6."Sectorul 6 nu este un sat fara caini. Am primit petitii care imi semnalau ca acest mare proiect imobiliar, care are deja birou de vanzari, nu are si autorizatie de construire", a scris primarul Ciprian Ciucu , luni, pe Facebook El a mentionat ca nu se opune dezvoltarii, trebuie doar ca aceasta sa tina cont si de interesul public si de legi. "Cea mai mare reforma pe care am putea sa o facem in tara asta este sa respectam si sa aplicam legea", a adaugat Ciprian Ciucu.