Mihai Chirica i-a certat pe organizatorii protestului pro-autostrada de la Iasi. Vicepresedinte asociatie: "Un astfel de mincinos si-a meritat acel iaurt"

Catalin Urtoi a scris pe Facebook ca Mihai Chirica i-a certat pe organizatorii actiunii pro-autostrada de duminica din Piata Unirii, dar ca a omis sa faca vreo referire la adresa reprezentantilor AUR care le cereau oamenilor prezenti in strada sa nu poarte masca."Dupa conferinta de azi (luni - n.r.), unde a tinut sa ne certe pe cei care am organizat mitingul de ieri pentru autostrada A8, fara sa zica un cuvant impotriva celor de la AUR, care indemnau iesenii ieri in Piata sa nu poarte masca, trebuie sa recunosc ca un astfel de mincinos si-a meritat acel iaurt. Pacat ca a fost patat tricolorul , dar este o mai mare rusine pentru urbea noastra ca un astfel de personaj iese cu tricolorul pe piept. Iaurtul l-ati fi meritat domnule Chirica si atunci cand v-am invitat in mars spre Bucuresti pentru A8 si ironic ne-ati spus ca ramaneti la Iasi sa ne faceti din mana. Dupa declaratia de azi, o spun cu toata responsabilitatea ca ATI MERITAT ACEL IAURT!", a afirmat vicepresedintele Asociatiei "Impreuna pentru A8", Catalin Urtoi.El a precizat ca, duminica, in Piata Unirii din Iasi nu au fost prezenti doar membri ai asociatiei sau ai partidului Impreuna Pentru Moldova, ci si oameni simpli.Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a sustinut ca este o lipsa crasa de bun-simt ce s-a intamplat in Piata Unirii, el acuzandu-i pe sefii asociatiei pro-autostrada care au initiat protestul din centrul orasului ca urmaresc sa stranga capital politic.Mihai Chirica a spus luni, intr-o conferinta de presa, ca moldovenii sunt indreptatiti sa aiba autostrada, dar ca nu trebuie sa ajungem la injuraturi in strada.Edilul Iasiului i-a acuzat pe sefii Asociatiei "Impreuna pentru A8", cei care au organizat actiunea de protest de duminica din centrul Iasiului, ca doresc sa acumuleze capital politic dupa esecul in alegeri al Partidului Impreuna Pentru Moldova.Edilul iesean a precizat ca manifestari pro-autostrada trebuie facute, dar in cadru organizat si nu pe 24 ianuarie, cand aniversam Unirea Principatelor Romane.Cateva sute de ieseni au asistat, duminica, la manifestarile oficiale din centrul orasului dedicate Unirii Principatelor Romane, mare parte dintre ei fiind sustinatori ai proiectului autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures.La un moment dat, un barbat l-a stropit cu iaurt pe primarul Iasiului, Mihai Chirica, edilul iesean afirmand ulterior ca nu-l va actiona in judecata, dar ca gestul arata frustrarea acumulata in societate in ultimii 30 de ani la adresa politicienilor.