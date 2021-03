Tragica poveste a Isabelei Ursu, bibliotecara intr-o comuna din Arges, hartuita sexual de primar si lasata de izbelsite si de Justitie

"Omul se naste cu dreptul la justitie. Fiecare dintre noi are acest drept, exact asa cum avem dreptul la aer, iar daca acest drept ne este rapit, sufletul se sufoca, trupul se imbolnaveste.Dar ce faci atunci cand nici macar hotararile judecatoresti nu sunt puse in aplicare?O sa va povestesc despre o doamna din comuna noastra. Presupun ca multi dintre dumneavoastra o cunoasteti. Este vorba de Doamna Isabela Ursu, angajata la Biblioteca Comunala Harsesti, Compartimentul Cultura in functia de Bibliotecar.Vreme de ani buni a fost hartuita sexual de primarul Moloiu Ionel. Da, ati citit bine. HARTUITA SEXUAL (sintagma preluata din plangerea penala formulata de doamna Isabela la adresa primarului Moloiu). Si asta inca de la inceputul primului sau mandat.Necedand insistentelor vulgare ale acestuia, primarul si-a facut dreptate in stilul propriu. Pur si simplu a emis o dispozitie prin care i-a taiat doamnei Isabela aproape jumatate din salariu si i-a schimbat incadrarea din functie de conducere in functie de executie.Dispozitia primarului a fost contestata in instanta, iar prin Decizia civila nr.754/14.02.2019 pronuntata de catre Curtea de Apel Pitesti - definitiva si irevocabila - primarul a fost obligat sa o repuna pe doamna Isabela in drepturi si sa ii plateasca diferentele de bani oprite abuziv.Evident ca, desi hotararea judecatoreasca prin care o cauza a fost solutionata definitiv trebuie respectata, primarul Moloiu nu a binevoit nici pana astazi, sa procedeze conform dispozitiilor instantei.Bine, nu ca ne-am fi asteptat ca primarul de aici sa respecte legea, dar poate am gandit ca in sufletul sau exista macar o farama de compasiune.De ce spun asta? Pentru ca in februarie anul trecut, la un an dupa decizia definitiva a instantei, doamna Isabela a fost diagnosticata cu cancer, respectiv neoplasm de col uterin, si a intrat in concediu medical pentru investigatii si tratament.Ce a facut primarul nostru?! Ei bine, pe langa faptul ca nu a dispus plata sumei de aproximativ 200 milioane vechi, suma ce i se cuvenea de drept doamnei, acesta a mai dispus si o poprire din indemnizatia de incapacitate temporara de munca, in valoare de 400 lei lunar, incepand cu februarie, pentru ca in septembrie poprirea sa fie majorata la 800 lei.Asta in conditiile in care legea prevede clar ca ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca nu pot fi supuse popririlor (art. 728 alin. (4) din Codul de procedura civila).Dar lucrurile nu s-au oprit aici. La data 12.10.2020 Moloiu Ionel a patruns fara drept in sediul Bibliotecii Comunale Harsesti, pur si simplu spargand incuietoarea de la usa, fara ca doamna Isabela sa fie informata.In afara de faptul ca nu s-a incheiat nici macar un proces verbal cu privire la bunurile existente in sediul Bibliotecii si nu s-a consemnat predarea gestiunii, au fost retinute obiecte personale si acte in original (acte de proprietate, hotarari in original ale instantelor, obiecte cu valoare sentimentala inestimabila - asa cum rezulta din textul plangerii penale formulata de doamna Isabela Ursu catre Parchetul de pe langa Tribunalul Arges).De data asta domnule primar, va faceti vinovat de infractiunea prevazuta de art.225, alin.(1) Cod Penal - violarea sediului profesional. Iar asta se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani."Puterea fara dreptate este tiranica", domnule primar! Oare cati oameni mai aveti pe constiinta, domnule primar?DOMNULE PRIMAR, TOT URMEAZA 8 MARTIE. POATE MACAR ACUM FACETI UN GEST DE NORMALITATE.Nota: Textul a fost scris avand ca sursa ducumente puse la dispozitie de doamna Isabela Ursu, respectiv: Hotararea Civila Nr.893/26.02.2018;Decizia civila nr.754/14.02.2019; Dispozitia nr.99/01.03/2019; Contestatia la Dispozitia nr.99/01.03/2019; Dispozitia nr.215/30.09.2020; Plangerea penala formulata catre Parchetul de pe langa Tribunalul Arges; Acte medicale", a scris acesta in urma cu zece zile pe Facebook