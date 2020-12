VIDEO Neregulile gasite de noii primari ai Capitalei: contracte dubioase, bugete secate, achizitii supraevaluate

Problemele de reabilitare termica, contractele cu avocatii si scandalul gunoiului din Sectorul 1

Achizitii neconforme si oameni care umfla cifrele in Sectorul 2

Patinoar nefolosit in Sectorul 5, tablete si pixuri de lux care nu au ajuns la destinatie

Lucrari de mantuiala in Sectorul 6

In noiembrie, la scurt timp dupa preluarea mandatului de primar al Sectorului 1, Clotilde Armand i-a demis pe directorul Administratiei Domeniului Public Sector 1, Alin Vieru, pe directorul Politiei Locale Sector 1, Ionut Deaconu, si pe directorul Directiei de Investitii, Cosmin Fodoroiu, personaje apropiate fostei administratii, condusa de Daniel Tudorache.La finalul lunii noiembrie, Armand a verificat stadiul, identificand multe nereguli si denuntand "contracte dubioase, sume mari de bani, lucrari de mantuiala si functionari publici care semneaza receptii fara sa verifice temeinic totul".Recent, in luna decembrie, Clotilde Armand a publicat documente privind platile facute de Primaria Sectorului 1 catre mai multe cabinete de avocatura in perioada 2016-2020. Printre avocatii care au avut contracte cu institutia se numara si aparatoarea lui Liviu Dragnea , Flavia Teodosiu, care ar fi incasat suma de 574.000 de lei.De la preluarea mandatului de primar al Sectorului 1, Clotilde Armand a inceput un razboi cu firma de salubritate, dupa ce compania a decis sa nu mai colecteze depozitele de deseuri necontrolate de pe domeniul public, pentru ca primaria nu a platit facturile din ultimele luni. In octombrie, Romprest a inceput executarea silita a unui imobil pentru cazuri sociale care apartine Consiliului Local al Sectorului 1.Clotilde Armand a acuzat Romprest ca a emis facturi ilegale si a cerut refacturarea serviciilor prestate "pentru a intra in legalitate". Ulterior, primaria a platit o parte din facturile restante, iar compania a inceput sa stranga gunoiul de pe strazi Intr-o filmare in care face un scurt bilant de la preluarea mandatului, intitulata "Cum m-am luptat cu Mafia gunoaielor", Armand sustine ca a dus "lupte grele cu operatorul de salubritate, functionarii loiali fostei administratii si cu mercenarii de presa", dupa ce a inchis "robinetul care alimenta cu bani publici diverse grupuri de interese". In plus, primarul anunta ca va modifica regulamentul de salubrizare, pentru a regandi serviciile oferite.La finalul lunii noiembrie, dupa ce Corpul de Control a terminat verificarile, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu , a declarat ca mai multi directori din autoritatea locala nu si-au indeplinit. "Avem directori care au ignorat recomandarea celor avizati si au semnat achizitii neconforme, avem multa minciuna si oameni care umfla cifrele pentru a da bine, in special pentru ei", descria Mihaiu situatia.Si administratia din Sectorul 2 se confrunta cu probleme in ceea ce privestesi contractul cu societatea de salubritate, Supercom. Anul acesta, banii pentru salubritate au fost cheltuiti in primele zece luni ale anului, iar bugetul pentru adunarea gunoaielor s-a terminat la 31 octombrie, sustine primarul Radu Mihaiu. La rectificarea bugetara aprobata in noiembrie, primaria a suplimentat bugetul pentru serviciile de salubritate cu suma de 12,8 milioane de lei. Radu Mihaiu, contestatar al companiei Supercom, a motivat decizia prin faptul ca nu avea cum sa lase gunoiul pe strazi: "Mai avem doua luni din an. Nu aveam cum sa las gunoiul neridicat".Curtea de Conturi a descoperit, in activitatea primariei Sectorului 5 din perioada 2018-2020, mai multe nereguli printre care se numara, una dintre ele chiar la Cannes , in Franta, desi evenimentul anuntat fusese anulat din cauza pandemiei. In plus, au mai fost sesizate plati nejustificate pentru servicii de salubrizare neefectuate, plati neinregistrate si finantari ale unor ONG-uri care nu sunt de utilitate publica.Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , sustine ca in Piata Ferentari sunt depozitate- incaltaminte, jucarii, trotinete electrice, carti pentru copii, steaguri, ornamente de sarbatori, medalii, produse de igiena, detergenti si altele - in valoare de 493.000 de euro. Edilul acuza ca acestea ar fi depozitate de cativa ani, unele fiind in stare avansata de degradare. Astfel, Piata Agroalimentara Ferentari este nefunctionala, pentru ca spatiul a fost transformat intr-un depozit.Mai mult, Primaria Sectorului 5 acuza Societatea Economat Sector 5 SRL ca a achizitionat, in 2018,de 10.700 de metri patrati, in valoare de 140 de milioane de lei, 5.201 de patine de diferite marimi (1.000 lei/ perechea), ursi polari si pinguini - stabilizatori de echilibru pentru incepatori (15.000 lei fara TVA/ bucata). Toate obiectele stau nefolosite, de doi ani, pentru ca patinoarul este prea mare pentru parcurile din Sectorul 5.Primaria condusa acum de Piedone are facturi emise de societatea Economat Sector 5, in valoare de peste 30 de milioane de euro, pe care ar trebui sa le plateasca. Piedone a anuntat ca refuza sa le plateasca.In plus, Economat a cumparatcare nu au ajuns la elevi si pixuri de lux, marca Montegrappa, al caror pret porneste de la cateva sute de lei. Piedone a cerut demisia directorului general.Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu , a cerut o analiza economica, dupa ce a descoperit cheltuieli mari de functionare ale autoritatilor locale si foarte putini bani de investitii, doar 100 de milioane de lei. Primarul reclama existenta a numeroase contracte: de paza, de IT si chiar salubritate - un haos administrativ si o risipire a banului public.Probleme mai sunt si la lucrarile de asfaltare. Prezent la receptia unora dintre acestea sau doar verificand rezultatul, Ciucu a publicat mai multe imagini cu proiectele de mantuiala realizate in sectorul 6, declarand ca nu le va plati.Pornind de la anuntul de a nu pune instalatii de iluminat in sectorul 6 in acest an, din cauza costului prea mare, primarul Ciprian Ciucu a publicat si contractul cu compania, un acord cadru, in valoare de 400.000 de euro.