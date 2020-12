Primaria Capitalei a semnat contractul de 300 de milioane de euro pentru inlocuirea retelei de termoficare. Traficul va fi afectat de proiecte

"Am reusit sa semnam contractul cu Ministerul Fondurilor Europene, deci implicit cu Comisia Europeana, pentru 300 de milioane de euro cu care o sa incepem sa inlocuim reteaua principala, unde sunt cele mai mari pierderi. 300 de milioane ajung pentru 200 de kilometri, reteaua are 1.000 de kilometri. Mai avem o promisiune pentru inca 200 de milioane prin PNRR", a explicat Nicusor Dan pentru B1 TV Primarul Capitalei a declarat ca traficul va fi afectat, dar proiectele vor fi impartite in loturi mici, pentru a atrage mai multi constructori care sa lucreze in paralel si in schimburi, astfel incat sa dureze cat mai putin.Dan a mai sustinut ca ELCEN nu mai e in insolventa, asa ca poate accesa fonduri europene pentru a avea noi centrale.