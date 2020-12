Numele noului city manager al Timisoarei, dezvaluit dupa Sarbatori. Dominic Fritz: "Va fi o decizie foarte, foarte grea"

"Suntem in faza de selectie, am primit 309 CV-uri. Acum suntem in faza in care 20 de oameni sunt intervievati telefonic. Din acest grup, 3, maximum 5 oameni o sa vina la primarie, o sa se intalneasca cu mine si o comisie de selectie si sper ca inainte de Craciun vom putea sa anuntam cine va fi city managerul Timisoarei", anunta Dominic Fritz la inceputul lunii decembrie 2020.Marti, 22 decembrie 2020, primarul Timisoarei a anuntat ca numele noului city manager al Timisoarei va fi anuntat dupa Sarbatori, procedura de selectie fiind inca in curs."Am avut deja unele interviuri si am fost enorm de impresionat de calitatea oamenilor care s-au prezentat. Au fost foarte grele deja etapele de selectie. Sunt fericit pentru unde suntem. Va fi o decizie foarte, foarte grea, dar sunt convins ca vom avea un city manager de care vom putea fi mandri", a declarat Dominic Fritz.Cerintele pentru postul de city managerPrimaria Timisoara a aratat care vor fi sarcinile noului city manager* Veti administra si gestiona, cu diligenta unui bun proprietar, patrimoniul institutiilor publice a Municipiului Timisoara;* Veti eficientiza constant cheltuielile de functionare ale Primariei Timisoara si ale institutiilor din subordine;* Veti asigura intretinerea si functionarea investitiilor publice facute de Primarie;* Veti reprezenta Primaria in raporturile cu contractantii;* Veti coordona activitatile de achizitii publice ale Primariei;* Veti raspunde de implementarea si respectarea serviciilor contractate pentru intretinerea spatiilor publice, pentru salubrizare stradala, dezinsectie si deratizare si pentru iluminatul public la nivelul Municipiului Timisoara.In privinta cerintelor, noul city manager trebuie sa aiba o experienta de cel putin 10 ani in management public sau privat si sa aiba cunostinte solide in domeniul bugetarii si a executiei de bugete. Printre conditii este, insa, si aceea de a avea "o doza de umor":* Studii superioare de economie, inginerie, administratie publica sau domenii similare;* Experienta in pozitii de conducere in managementul public si/sau privat de minim 10 ani;* Cunostinte solide de operare a sistemelor informatice;* Managementul echipelor complexe si multidisciplinare;* Cunostinte solide in domeniul bugetarii si executiei de bugete;* Foarte bune aptitudini de negociere;* Stapanirea la nivel avansat a limbii engleze;* Spirit de echipa, rezistenta la stres si o doza de umor;* Disponibilitate imediata, cel tarziu in ianuarie 2021.