O primarie din Arad construieste un bloc social si 9 km de pista de biciclete din fonduri UE

Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Vest a anuntat, miercuri, semnarea contractului de finantare pentru acest proiect al administratiei locale din Sebis.Blocul va avea 24 de apartamente, in care se vor muta 72 de persoane a caror situatie materiala nu le permite cumpararea sau inchirierea unei locuinte.Apartamentele vor fi dotate cu mobilier si electrocasnice, centrala termica electrica, aer conditionat si sistem de detectie incendiu, iar blocul va dispune de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare si echipament de supraveghere video de exterior.Conform ADR Vest, pistele de biciclete, care vor avea o lungime totala de 9,11 kilometri, vor asigura conexiunea cu locurile de munca, scolile si centrul administrativ, social si cultural din Sebis. Pistele vor avea patru culoare, amplasate adiacent drumurilor judetene ce tranziteaza diametral orasul.Proiectul, care trebuie finalizat in 32 de luni, are o valoare totala de 15,2 milioane de lei, din care 14,87 milioane de lei reprezinta finantarea nerambursabila, obtinuta prin Regio-POR 2014-2020.Orasul Sebis este situat la o distanta de 80 de kilometri de Arad si are o populatie de aproximativ 6.000 de locuitori.