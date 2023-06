O primarie din Gorj e in pragul falimentului dupa ce au fost majorate salariile angajatilor

Angajatii Primariei Stanesti, din judetul Gorj, nu si-au primit salariile de trei luni, iar institutia este aproape de colaps financiar, dupa majorarea lefurilor cu 20%. ITM a amendat unitatea administrativa pentru intarziere, iar ulterior au fost virate salariile pentru luna iulie.

De trei luni, angajatii Primariei Stanesti, din judetul Gorj, nu au mai primit banii pentru munca prestata, dupa aplicarea legii care permite autoritatilor locale sa majoreze salariile angajatilor.

Primarul Stefan Blideanu a spus ca joi intra pe carduri salariile pentru luna iulie si ca salariile restante aferente lunilor august si septembrie ar putea fi achitate abia in noiembrie. Deocamdata, nu mai sunt bani nici pentru facturi sau lemne de foc.

"Am incercat sa marim salariile cu aproape 20%. Am platit salariile pe iulie, astazi (joi - n. red.) vor intra banii pe carduri si o sa mai platim din arierate si alte facturi, urgentele, la salubritate si vedem ce mai avem de plata.

Mai sunt salariile pe august si septembrie. Sa vedem ce ne mai ramane, am trimis casiera la Finante. (...) Oamenii accepta, ca nu au ce face, este bataia pe posturile bugetate acum", a declarat Stefan Blideanu, primarul comunei Stanesti.

Potrivit acestuia, s-a ajuns in aceasta situatie si pentru ca a fost inceputa pe buget local o lucrare.

"S-a inceput o asfaltare de doi kilometri pe o ulita dintr-un sat, am ramas noi cu diferenta de achitat. Lucrarea nu e finalizata nici acum. Asa s-a ajuns la arierate, plus ca am avut o lucrare pe calamitati, in satul Valari, am ramas si acolo cu datorie", a mai spus edilul.

Primarul a afirmat ca facturile curente nu sunt platite, iar din luna mai nu a fost achitat transportul elevilor.

"Facturile curente sunt neplatite, nu am platit din mai transportul elevilor, nu am platit cadastrista, avocatul, sunt mai multe facturi. Lemne de foc am comandat, dar le luam pe degeaba, nu le platim. Avem niste sponsori care ne ajuta. Trebuie sa ne vina doua masini de lemne la Scoala Calesti, celelalte scoli au gaze", a mai declarat Blideanu.

In luna septembrie, inspectorii de munca, din cadrul ITM Gorj, au amendat Primaria Stanesti cu 5.000 de lei pentru neplata drepturilor salariale ale angajatilor si au dat un termen ca banii pentru lunile iunie si iulie sa fie achitati pana la data de 6 septembrie 2017.

"A intervenit si ITM-ul. Ne-au amendat de doua ori. Ne-au ajutat si ei ca sa mai cheltuim din bani. Doua amenzi de cate 5.000 de lei. La prima amenda au fost probleme de munca. La a doua amenda am avut masura sa achitam salariile pana pe 6 septembrie si noi am achitat dupa 6. Am cerut o pasuire de cateva zile, nu ni s-a dat si am mai primit o amenda. Am platit la jumatate, ca trebuia sa le platim. Problema este ca noi am achitat salariile dupa cateva zile, in jur de 10 septembrie, dar am luat-o. (...)

Noi nu am trimis angajatii sau sa mergem in vacanta la instruiri, pe la hoteluri, cu familiile, nu am trimis pe nimeni prin Dubai, Barcelona, la mare, munte. Suntem cat mai stransi, pentru ca suntem o comuna slaba, din punct de vedere financiar", a mai spus Stefan Blideanu.

Potrivit reprezentantilor ITM Gorj, Primaria Stanesti a fost avertizata sa respecte permanent termenul de plata a drepturilor salariale. In caz contrar, va fi aplicata o noua sanctiune.

Dupa majorarea de 20%, primarul are un salariu de 5.800 de lei, iar viceprimarul, de aproximativ 4.500 lei. Cel mai mic salariu este de 2.300 de lei. Pentru plata celor 17 angajati, Primaria din Stanesti are nevoie lunar de aproximativ 80.000 de lei.

