Petrecere la o primarie din Vaslui, in plina pandemie. Angajatii au fost prinsi de un contribuabil

Potrivit presei locale, luni a fost ziua de nastere a unei angajate a primariei, iar colegii au vrut sa sarbatoreasca, in ciuda restrictiilor impuse pentru evitarea raspandirii COVID-19.Astfel, mai multi angajati s-au strans intr-o sala de sedinte, au baut sampanie si au mancat piscoturi, scrie Buna Ziua Iasi Ei au fost prinsi in toiul petrecerii de un contribuabil, care a sunat la 112 sa ii reclame.Politistii i-au amendat pe angajatii primariei."In decursul zilei de ieri (luni - n.red.), la ora 14:45, Sectia nr 8 a fost sesizata prin apel la 112 cu privire la faptul ca la Primaria Puiesti are loc o petrecere. Un echipaj a fost trimis la fata locului si au descoperit cinci persoane care participiau la un eveniment social.Cele cinci persoane depistate au fost sanctionate contraventional, conform legii.In aceasta perioada, de la debutul pandemiei, au fost mai multe situatii, dar in sediul unor institutii publice - nu", a declarat purtatorul de cuvant IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita, citat de BZI.