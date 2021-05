Scandalul amenzii uriase primite de Colterm Timisoara. Alin Nica: "Actualul primar a devenit un maestru al neasumarii. Timisorenii vor ramane fara caldura si apa calda"

"Timisorenii, spitalele si scolile din Timisoara risca sa ramana fara apa calda si caldura deoarece conducerea Primariei Timisoara este incapabila sa administreze situatia de la Colterm. Lipsa de profesionalism este accentuata de faptul ca primarul Dominic Fritz refuza orice raspundere, aratandu-se complet depasit de situatie", a scris Alin Nica pe pagina sa de Facebook Alin Nica a subliniat ca Dominic Fritz cunostea inca din campania electorala situatia in care se afla Colterm. Am observat ca actualul primar al Timisoarei a devenit un maestru al neasumarii si, de cate ori are ocazia, isi deleaga toate atributiile. Din pacate pentru el si din pacate pentru timisoreni, Coltermul nu poate fi delegat. Cand a candidat, Dominic Fritz a stiut de Colterm, ba chiar a declarat ca va rezolva problema. Cand a pus directorul cu istoric penal a carui prima actiune a fost sa-si comande limuzina de serviciu, Dominic Fritz a stiut de Colterm. Cand si-a impus oamenii din anturajul de partid in Consiliul de Administratie, Dominic Fritz a stiut de Colterm. In afara aplicarii tehnicii strutului de fiecare data cand a fost vorba de solutii concrete, ce a facut Dominic Fritz pentru prevenirea dezastrului de la Colterm? Fara sa aiba o explicatie logica, astazi da vina pe fostul primar, pe Guvern, pe mine, pe oricine", a mai scris Nica.Liderul CJ Timis a aratat ca l-a "speriat" afirmatiile lui Fritz cum ca a purtat discutii "cu discretie" pentru alocarea de fonduri, la Bucuresti Va spun sincer ca m-a speriat comunicatul lui de presa in care afirma ca a purtat "cu discretie" discutii despre alocarea de fonduri printr-o hotarare de Guvern. Nu stiu in care parte a Germaniei a crescut Dominic Fritz, dar ii aduc la cunostinta ca, noi, aici in Romania, incercam sa scapam de meteahna alocarii de fonduri "cu discretie". Banii publici se acorda transparent si justificat.Banii de la Guvern nu sunt meniti sa acopere managementul defectuos. Am semnat referatul pentru alocarea banilor catre Timisoara si am sustinut demersul cu conditia ca respectivii bani sa fie cheltuiti CORECT si EFICIENT. Ce ar trebui sa ne spuna Dominic Fritz este cum a reusit sa piarda alocarea de la Guvern desi a fost sustinuta public de catre mine si agreata la nivel de Guvern. Oare atat de grave sunt problemele de management la nivelul Primariei Timisoara incat acei bani nu au mai putut fi alocati?", a mai scris Nica.Alin Nica a precizat, totodata, ca situatia este una grava, de aceea ii solicita edilului sa prezinte un plan de redresare al Colterm sau "sa faca un pas in spate". Situatia este foarte grava si toata lumea , de la Timisoara la Bucuresti, s-a saturat de lamentarile si neputinta actualului primar. Ii solicit public lui Dominic Fritz sa prezinte solutiile pentru Colterm si sa aduca in dezbatere publica planul de redresare al companiei astfel incat, in toamna, sa nu fim nevoiti sa reinventam apa calda la Timisoara. Sau, daca nu este capabil sa gestioneze situatia, il invit sa faca un pas in spate si sa ii lase pe altii care inteleg ce inseamna administratia publica", a mai scris Nica.Administratia Fondului pentru Mediu a amendat compania de termoficare din Timisoara, Colterm, cu suma de aproximativ 21 de milioane de euro pentru ca nu a achizitionat certificate de CO2.