Prieten bun al Elenei Lasconi, mort la 42 de ani. Mesajul fostei vedete TV: "Dragoselu', am sa te iubesc pentru totdeauna!"

Fosta vedeta TV spune ca barbatul mort la 42 de ani a fost unul dintre cei care a sustinut-o in demersurile edilitare si i-a fost sprijin si in viata personala.Redam, mai jos, mesajul primarului din Campulung Muscel:"Dumnezeu mi-a luat astazi cel mai bun prieten din Campulung. Accident de munca...Dragoselu' era mereu vesel. Nu am cunoscut un om mai harnic si bun. A fost alaturi de mine cu toata familia si eu alaturi cu tot sufletul de ei. Minunea asta de om a intrat in voata si in inima mea cu felul lui unic de a fi.A intrat si in USR pentru mine (😂 stiu ca acum zambeste stie el...), ne-am bucurat impreuna, nu a cerut niciodata nimic, pur si simplu ne-am iubit asa cum nu inteleg decat cei putini care au prieteni adevarati.Dragoselu' am sa te iubesc pentru totdeauna dar imi lipsesti enorm. Ma doare sufletul ca ai plecat la doar 42 de ani. Nu mai pot sa scriu nimic. Sunt la tine acasa, Tu stii... Te iubesc! Doamne, ai grija de el!".