Primarie de municipiu, aproape de faliment. Executorii judecatoresti au trimis somatiile pentru o datorie de 100 de milioane de lei

In acest caz, totul a plecat din anul 2010, cand societatea de termoficare a orasului, Termica SA, a fost inchisa ca urmare a faptului ca a acumulat datorii de 120 de milioane de lei.Ca sa salveze oarecum situatia, Primaria din Botosani a preluat patrimoniul fabricii de caldura si a infiintat in mare graba o noua societate de termoficare, in subordinea Consiliului Local.Numai ca lichidatorul fostei societati a dat in judecata Primaria, motivand faptul ca patrimoniul Termica a fost subevaluat. Mai mult decat atat, lichidatorul a solicitat judecatorilor anularea facturii de transfer a bunurilor de la Termica la Primarie si apoi catre noua societate.Spre surprinderea autoritatilor, lichidatorul a castigat procesul iar Primaria a devenit buna de plata. Incurajat de aceasta sentinta, lichidatorul merge si mai departe, iar in anul 2016 ajunge iar in instanta cu autoritatea locala, pe motivul ca nu ar fi predat la timp punctele termice apartinand fostei societati de termoficare, de unde municipalitatea ar fi continuat sa incaseze chirie.Evaluarea a aratat ca suma aferenta chiriei este de noua milioane de lei iar judecatorii i-au dat din nou castig de cauza lichidatorului. Intre timp, cele doua procese pierdute de municipalitate isi fac deja efectul, somatiile de executare silita fiind deja emise."Veniturile de la Taxe si Impozite locale sunt in cuantum de 40 de milioane de lei. Veniturile pe doi ani si jumatate, din taxe si impozite, trebuie sa plece automat in conturile executorului", spune Cosmin Andrei, primarul din Botosani. Acesta are la dispozitiie doar cateva luni sa plateasca datoriile, altfel Primaria pe care o conduce se poate alege cu conturile blocate.Edilul crede ca se poate ajunge chiar la insolventa. De aceea, Cosmin Andrei, primarul PSD al Botosaniului, ia in calcul sa mearga la Guvern si sa ceara sprijin pentru a asigura functionarea unitatii administrativ teritoriale pe care o conduce.Primarul mai are o solutie la indemana, care inseamna insa proceduri greoaie. Acest lucru presupune privatizarea actualei societati de termoficare, care s-a modernizat cu ajutorul fondurilor europene si pentru care primaria a platit subventii de milioane de lei.