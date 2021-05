Verificarea programului de lucru si a vizitatorilor la Primaria Capitalei provoaca nemultumiri printre angajati

Sistemul este practicat la nivelul companiilor private, dar si de catre administratiile publice din statele europene. Acesta are in vedere un pontaj electronic, prin care se vor sti exact orele la care fiecare angajat a intrat si a plecat din institutie. Mai mult, la intocmirea foii colective de prezenta a angajatilor Primariei se va tine cont de datele din sistemul electronic de acces in institutie.Principalul nemultumit de acest nou sistem a fost chiar liderul de sindicat al angajatilor din Primaria Capitalei, Dumitru Gherdan. Surse din PMB au declarat ziare.com ca acesta a protestat fata de intentia Primarului Capitalei de a introduce, incepand cu date de 3 iunie, noul sistem de pontaj al angajatilor.Nemultumiti sunt, insa, se pare, si angajatii structurilor din subordinea PMB, avand in vedere ca sistemul va inregistra toti vizitatorii Primariei Capitalei si va limita aceste vizite la solutionarea problemelor de stricta necesitate care impun prezenta fizica la sediul institutiei. In felul acesta, se va limita fluxul vizitelor fara motiv din partea acestor angajati Evident, sistemul va aduce mai multa transparenta si control in legatura cu activitatea angajatilor Primariei Capitalei. De notat ca aceasta decizie a Primarului General vine dupa ce recent Nicusor Dan a deschis usile mari ale Primariei, onorand astfel o promisiune de campanie de a aduce mai multa transparenta si deschidere fata de bucuresteni.