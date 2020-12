Sefii din Primaria Bucuresti care incaseaza intr-o luna cat altii intr-un an. Marii "rechini bugetari" cu functii si lefuri cat cuprinde

Din Voluntari la Primaria Capitalei

Trei functii: economist in PMB, administrator la STB si la Compania Municipala de Transport

Bani de la PMB, STB si Compania de Publicitate si Afisaj pentru o singura persoana

Venituri de la PMB, Primaria Sectorului 4 si Compania Energetica

Angajatii PMB din companiile municipale

Ziare.com continua serialul in care va prezinta o parte dintre persoanele abonate la functii in institutiile statului roman. De data aceasta, din Primaria Municipiului Bucuresti, condusa in prezent de Nicusor Dan , care a castigat alegerile locale din toamna in fata Gabrielei Firea. In mandatul sau de patru ani, Firea a infiintat companiile municipale, de pe urma carora incaseaza venituri mai multe persoane care au lucrat alaturi de ea in primarie.Legea romana permite cumularea mai multor functii, dar durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. O parte din angajatii institutiilor statului detin, insa, trei sau chiar cinci functii, de pe urma carora aduna indemnizatiile.este director executiv al Corpului de Control al Primarului General, functie pentru care a incasat peste 130.000 de lei in 2019. Catana este profesor la Universitatea Maritima din Constanta, de unde a incasat, anul trecut, 7.500 de lei si membru in Consiliul de Administratie al Autoritatii Navale Romane, functie remunerata cu 17.400 de lei. La aceste venituri se adauga pensia de 142.450 de lei de la Ministerul de Interne.Astfel, anul trecut, Catana, care anterior a facut parte si din institutii subordonate Primariei Voluntari, a castigat peste 300.000 de lei, circa peste 25.300 de lei lunar, adica 11 salarii minime pe economie.In declaratia de avere, reprezentantul Primariei Capitalei a trecut cele trei terenuri pe care le detine impreuna cu Gabriela Catana, dar si apartamentul, casa de locuit si autoturismul Skoda . In banci are peste 20.000 de dolari, mai bine de 234.000 de lei si 97.000 de euro.conduce directia generala economica din Primaria Municipiului Bucuresti, functie pentru care incaseaza 8.441 de lei, avand incheiat un contract de munca partial. Un alt contract de munca il are cu Societatea de Transport Bucuresti, unde este membra in Consiliul de Administratie, de unde castigat 183.344 de lei. Jugureanu mai este si presedinta Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Managementul Traficului SA, de unde castiga circa 40.000 de lei.Angajata PMB a trecut in declaratia de avere doar un teren intravilan in Bucuresti, de 5.700 de metri patrati, pe care il detine impreuna cu Catalin Jugureanu.coordoneaza Directia de Asistenta Tehnica si Juridica din Primaria Municipiului Bucuresti, avand un salariu de peste 130.000 de lei. Functia de membra in Consiliul de Administratie al STB i-a adus anul trecut peste 65.700 de lei in conturi, iar cea de presedinta a CA-ului Companiei Municipale de Publicitate si Afisaj, inca 37.200. In total, ea a castigat anul trecut peste 230.000 de lei.Brod are un teren si o casa in Voluntari, Ilfov, si o masina.Directorul Directiei Juridice,, a obtinut anul trecut 131.640 de lei pentru aceasta functie, la care s-a adaugat o indemnizatie de peste 73.000 de lei de la Primaria Sectorului 4 si una de peste 37.000 de lei de la Compania Municipala Energetica Bucuresti.Iordache are cinci terenuri, doua extravilane, doua intravilane si unul arabil, doua case si datorii de circa 600.000 de lei.este directoarea Directiei de Audit Intern, iar pentru aceasta functie a incasat anul trecut peste 130.000 de lei. Veniturile s-au completat cu suma de 37.200 de lei, primita pentru ca este membra in CA-ul Companiei Municipale Parcuri si Gradini si 56.400 de lei, ca membra in Consiliul Director al Termoenergetica. Impreuna cu Aurel Trifu are o casa in Voluntari si un depozit de 18.700 de euro.conduce Directia Generala Management Proiecte cu Finantare Externa, de unde castiga 131.567 de lei si este membra in comisia permanenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Bucuresti", de unde a castigat anul trecut peste 26.000 de lei.Mindru are un apartament in zona Cismigiu din sectorul 1 al Capitalei si doua autoturisme marca Jaguar si BMW . In conturi are peste 68.000 de lei, peste 70.000 de euro si mai bine de 50.000 de euro.conduce Directia Urmarire Investitii de unde castiga 124.831 de lei si este presedinta Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Managementul Transportului, de unde a incasat 83.248 de lei, in 2019. Anul trecut a castigat din chirii 108.000 lei, iar din dividende, 7.000 de lei.Dumitrescu are un teren agricol, un apartament, o casa de locuit si una de vacanta, trei autoturisme si peste 400.000 de lei intr-un depozit bancar.este sef serviciu in cadrul Directiei Generale Investii, de unde a castigat 130.862 de lei, anul trecut si administrator al Companiei de Intretinere a Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti, de unde castiga 41.154 de lei.Bordan are un teren intravilan, o casa de locuit in Ploiesti si doua autoturisme, iar impreuna cu sotul sau are un apartament in Bucuresti.este directorul de planificare a investitiilor din Primaria Capitalei, unde castiga peste 43.700 de lei. Functia de membru in directoratul Hidroelectrica ii asigura venitul principal, 135.000 de lei.Impreuna cu sotia sa, Regina Sosoaca, are patru terenuri, doua case, trei autoturisme si bijuterii in valoare de 38.000 de euro. In conturi are peste 110.000 de lei, circa 40.000 de euro si 8.500 de dolari. Sosoaca are o datorie la banca de 22.000 de euro.gestioneaza Serviciul de Management Deseuri Salubritate, functie pentru care a fost platita cu 136.868 de lei, in 2019. Ea mai face parte din administrarea Companiei Municipale Parking SA, de unde a castigat 65.367 de lei.Pe numele sotului sau, Nicoara Iuga, sunt trecute mai multe terenuri, iar declaratia de avere este completata cu doua autoturisme.conduce Directia Administrativa si castiga un salariu de 112.547 de lei, la care s-a adaugat, anul trecut, venitul de 37.416 lei din administrarea Companiei Municipale Sport pentru Toti.este directoarea Directiei Patrimoniu, de unde a incasat in 2019 un venit de 130.345 de lei, la care s-a adaugat suma de 37.416 lei, ca membra in Consiliul de Administratie al Companiei Municipale Turistice Bucuresti.