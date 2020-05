Primaria Oradea vinde masti la chioscurile de bilete ale companiei de transport, cu doar 1,5 lei bucata

Ziare.

Decizia a fost luata in conditiile in care Romania a intrat de astazi in stare de alerta, iar una dintre masurile impuse de autoritati este purtarea mastilor in transportul in comun si, in general, in spatiile inchise."Incepand cu aceasta dupa-amiaza, prin chioscurile de bilete ale OTL se vor pune in vanzare masti de protectie impotriva coronavirusului la pretul de 1,50 lei.", a scris pe Facebook primarul Ilie Bolojan.Edilul a explicat ca decizia a fost luata "fiindca, din pacate, intelegerea pe care am avut-o cu farmaciile nu a functionat, doar o parte dintre farmacii acceptand sa puna in vanzare mastile furnizate la pretul convenit"."In aceasta situatie, am convenit sa comercializam mastile prin punctele de vanzare ale unitatilor din subordinea Primariei Oradea. De luni dimineata, mastile vor putea fi cumparate si la intrarea in primarie. Speram ca in felul acesta vom contribui la reintrarea in normalitate si la limitarea raspandirii coronavirusului", a mai precizat primarul din Oradea.