Primaria sectorului 1: Rectificarea bugetara - respinsa; unitatile de invatamant risca sa ramana fara bani pentru utilitati

Primaria sectorului 1 al Capitalei informeaza ca proiectul de rectificare bugetara a fost respins pentru a doua oara, in sedinta de luni, subliniind, in context, ca unitatile de invatamant risca sa ramana fara bani pentru plata utilitatilor si pentru demararea unor proiecte.

"Printr-un tertip politic al consilierilor locali ai PNL, unitatile de invatamant din sectorul 1 risca sa ramana fara bani pentru plata utilitatilor si pentru demararea de proiecte esentiale pentru elevii din aceasta zona administrativa. Folosindu-se de un amendament prin care 'mimau' grija pentru finantarea invatamantului din sectorul 1, acestia nu au facut decat sa blocheze finantarea infrastructurii scolare folosind drept pretext bugetul nou-infiintatei institutii pentru protectia mediului", se arata intr-un comunicat al primariei.

Conform aceleiasi surse, consilierii locali ai PNL au considerat ca fondurile alocate prin rectificarea bugetara pentru Directia de Utilitati Publice, Salubrizare si Protectia Mediului "sunt prea mari - desi fusesera injumatatite fata de sedinta precedenta - si au facut un amendament prin care au propus ca o parte din banii alocati pentru functionarea acestei directii" sa fie transferati la capitolul educatie.

"Practic nu faceau decat sa transfere fondurile dintr-un capitol bugetar intr-altul, care oricum avea asigurata finantarea solicitata. Amintim ca Primaria sectorului 1 dispune de fonduri necesare atat pentru dezvoltarea infrastructurii de invatamant si a proiectelor extrascolare, cat si pentru finantarea directiei de salubrizare prin care se vor implementa proiecte pentru managementul deseurilor si protectia mediului", a precizat aceeasi sursa.

Ads

Primaria mentioneaza ca, potrivit planului de actiune pe termen scurt trimis consilierilor locali la momentul infiintarii noii directii, primele investitii ar urma sa fie realizate chiar in scoli, "acolo unde vor fi instalate primele platforme inteligente pentru colectarea selectiva a deseurilor". Aceasta investitie ar urma sa fie dublata de actiuni de educatie civica, se mai arata in comunicat.

"E cumplit ca invatamantul din sectorul 1 a ajuns pretext pentru a bloca functionarea administratiei. E de neimaginat ca o institutie noua pentru protectia mediului starneste atatea patimi si se refuza aprobarea unui buget minimal de functionare. Sa nu uitam ca sectorul 1 dispune de fondurile necesare ambelor activitati. Putem sa avem invatamant de calitate si aer curat in acelasi timp. Trebuie doar sa lasam politica la partid si sa lucram in interesul cetatenilor care ne-au ales", a declarat primarul sectorului 1, Dan Tudorache.

Ads

Potrivit primariei, prin respingerea proiectului de rectificare bugetara a fost lasat fara finantare proiectul educational "Gradinita pentru toti", prin care copiii din toate cele 34 de gradinite de stat din sectorul 1 urmau sa beneficieze gratuit, in anul scolar 2019-2020, de cursuri de limbi straine si programe de dezvoltare personala.

"Totodata, prin respingerea rectificarii bugetare, nu poate fi implementat proiectul 'Educatie si Performanta' prin care elevii de la Liceul teoretic Jean Monnet urmau sa beneficieze gratuit, in acest an scolar, de o masa calda si de pregatire suplimentara pentru examenele nationale. De asemenea, respingandu-se din nou rectificarea bugetara a fost blocata si achizitionarea de centrale termice noi pentru patru gradinite din sectorul 1: Gradinita nr. 42, Gradinita nr. 44, Gradinita nr. 203 si Gradinita nr. 206", se mai arata in comunicat.

Ads