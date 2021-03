Primaria Sectorului 5: Tun de aproape un milion de euro dat de fosta administratie inainte de alegeri

Primarul Cristian Popescu Piedone si seful Directiei Corpul de Control al Primarului, Bogdan Dragomirescu, s-au deplasat, luni, la Piata Rahova, unde, intr-un spatiu ce apartine Administratiei Pietelor Sector 5, au fost descoperite peste 600 de cantare comerciale folosite in pietele agroalimentare. Achizitia cantarelor a fost facuta in septembrie 2020 de Economat Sector 5 SRL cu 4.433.226 de lei cu TVA. Aceste bunuri au fost puse la dispozitia Administratiei Pietelor Sector 5 de Economat Sector 5 SRL cu titlu gratuit, in baza unui proces-verbal de predare-primire care nu este luat la cunostinta de nicio persoana din cadrul Administratiei Pietelor Sector 5. Directia Corpul de Control al Primarului va face o solicitare catre organele competente in cursul zilei de maine, pentru a cerceta atat modalitatea de achizitie a acestor cantare, cat si felul in care acestea au ajuns in 'custodia' Administratiei Pietelor Sector 5, suma pentru un astfel de cantar fiind de aproximativ 10 ori mai mare decat valoarea de piata din momentul de fata", a mentionat autoritatea locala.