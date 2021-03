Primaria Sectorului 6 se inchide din cauza COVID-19. Ciucu: "A fost foarte bine ca am testat tot personalul, am luat decizia cea mai buna"

Ciucu a scris ca a primit rezultatele testarii pentru COVID-19 a intregului personal, testare realizata saptamana acesta in urma identificarii de saptamana trecuta a celor 7 angajati infectati."Astfel, avem inca 14 cazuri, deci in total am ajuns la un numar de 21 (din aproximativ 220 de angajati care activeaza in sediul principal). Aceeasi situatie s-a petrecut si la sediul central al ADP, in urma testarii intregului personal, au fost confirmati cu Covid 19 un numar de 14 angajati. A fost foarte bine ca am testat tot personalul, am luat decizia cea mai buna, aceea de a sti cum stam. Astfel, in cunostinta de cauza, in sedinta Comitetului Local de Urgenta am decis inchiderea sediilor Primariei Sectorului 6 si a ADPDU Sector 6 pana in data de 29.03.2021. Angajatii vor lucra in regim de telemunca", spune Ciucu.Potrivit legii, la un numar cinci angajati confirmati cu COVID-19, sediile institutiilor se inchid.Autoritatile au raportat 6.186 de noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore si alte 89 de decese in randul pacientilor COVID. In sectiile de terapie intensiva sunt internati 1.266 de pacienti, cel mai ridicat numar de la inceputul anului. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.983 de teste RT-PCR (18.881 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.102 la cerere) si 11.858 de teste rapide antigenice.