Fosta fabrica unde se produceau celebrele tigari Carpati si Marasesti, cumparata cu 4,9 milioane de euro de Primaria Sfantu Gheorghe

Aici va fi infiintat, printre altele, si un centru interactiv de stiinta si divertisment dupa modelul "Palatului minunilor" din Budapesta.Potrivit conducerii Primariei, contractul de vanzare-cumparare va fi semnat, cel mai probabil, saptamana viitoare, la suma de 4,9 milioane de euro, autoritatile locale exercitandu-si dreptul de preemptiune asupra terenurilor si cladirilor societatii Galaxy Tabacco SA Bucuresti , scoase la licitatie de lichidatorul judiciar.Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca imobilul va fi reabilitat si introdus in circuitul public , o parte urmand sa fie destinat copiilor si tinerilor pentru organizarea de evenimente, cursuri si activitati pentru petrecerea timpului liber.Vicepremierul Kelemen Hunor , prezent la conferinta de presa, a subliniat ca fosta Fabrica de Tigarete, construita la inceputul anilor 1900, este monument istoric si a apreciat efortul autoritatilor locale de a salva aceasta cladire de patrimoniu."Ma bucur ca municipiul Sfantu Gheorghe face un efort bugetar si reuseste sa cumpere aceasta cladire sau acest complex de cladiri, fiindca astfel va intra in circuitul public, nu se va demola, nu se vor construi aici niste blocuri de locuinte. E nevoie si de cartiere de locuinte, dar nu in centrul oraselor si dupa renovare, dupa un proiect care urmeaza sa fie pus pe hartie, va intra in circuitul public pentru copii, pentru tineri, pentru scopuri culturale, educative", a declarat Kelemen Hunor.Primarul Antal Arpad a adaugat ca autoritatile locale au achizitionat in ultimii 15 ani mai multe imobile si terenuri , sporind averea comunitatii locale. De asemenea, autoritatile locale doresc sa intre in posesia Casei de Cultura a Sindicatelor si a sediului Postei Romane, doua cladiri aflate intr-o stare avansata de degradare.Fabrica de Tigarete din Sfantu Gheorghe, unde s-au facut ani de zile "legendarele" tigarete Carpati, Snagov si Marasesti, si-a incetat activitatea in anul 2011 ca urmare a suspendarii autorizatiei de productie si comercializare, iar cativa ani mai tarziu compania a intrat in insolventa din cauza datoriilor acumulate catre bugetul de stat.