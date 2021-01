Primaria Targu Mures are datorii de 20 milioane de lei fata de operatorul de salubritate

Consilierul primarului din Targu Mures, Ionela Ciotlaus, a spus ca pana la finele anului 2020, municipalitatea a primit de la operatorul de salubritate facturi in valoare de 24 milioane de lei, din care a achitat 16,6 milioane de lei, restul sumei de 8 milioane de lei avand scadenta in luna ianuarie 2021.Ea a precizat ca la aceasta datorie de circa 8 milioane de lei se adauga si suma de 12 milioane de lei, care nu a mai fost incasata de la populatie in perioada iunie-decembrie 2020, dar pentru care vechea administratie a orasului s-a angajat sa o achite din bugetul local.In prezent se cauta solutia legala pentru achitarea datoriilor fata de operatorul de salubrizare, insa din acest an municipalitatea a stabilit un tarif pentru populatie, pe care locuitorii nu il vor mai achita la asociatiile de proprietari, cum a fost in trecut, ci direct la Primaria Targu Mures.Potrivit consilierului primarului, in baza HCL nr. 249/17 decembrie 2020 a fost introdus regulamentul de instituire si administrare a taxei de salubrizare, iar in anul 2021 populatia va plati suma de 11,87 lei pe persoana."Aceasta nu e o taxa noua pentru serviciul de colectare a deseurilor in Targu Mures. Pana anul trecut s-a colectat de la populatie in baza tarifului perceput intre asociatiile de proprietari si operatorul de salubrizare. Datorita faptului ca la mijlocul anului trecut s-a trecut la un nou operator de salubrizare, a incetat contractul vechi si a inceput unul nouS-a luat decizia la nivelul municipiului, ca acest tarif reglementat printr-o hotarare a Consiliului Local din din 2019, sa nu se mai colecteze de la populatie in baza contractului cu operatorul, ci prin instituirea acestei taxe de catre municipiu si achitarea ei la municipiu. Probabil din ratiuni electorale, din iunie 2020, pana in decembrie 2020 nu s-a instituit aceasta taxa.Noi avem avem obligatia sa instituim aceasta taxa pentru ca exista o HCL 200/2019 care reglementeaza ca persoanele fizice si juridice au obligatia de a achita contravaloarea colectarii si transportarii deseurilor in municipiul Targu Mures", a spus Ionela Ciotlaus.Potrivit consilierului, aceasta nu este o taxa suplimentara pentru populatie, deoarece pana a jumatatea anului trecut se achita la asociatiile de proprietari suma de 10,03 lei pe persoana pe luna.Noutatea va fi ca taxa de salubritate se va percepe in functie de numarul de persoane dintr-o locuinta, iar din acest motiv fiecare proprietar de imobil va fi obligat sa depuna o declaratie pe propria raspundere la Primaria Targu Mures cu numarul real al locatarilor.