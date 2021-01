Primarii comunelor au facut plangere Guvernului, nemultumiti de OUG privind inghetarea salariilor personalului bugetar

Asociatia afirma ca ordonanta a fost emisa "cu nerespectarea prevederilor legale" si sustine ca actul normativ nu a fost pus in dezbatere publica."Presedintele ACoR, Emil Draghici, semnaleaza excesul de putere si comportamentul abuziv al Guvernului Romaniei, prin aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene fara consultarea structurilor asociative", potrivit unui comunicat al ACoR, transmis, luni, AGERPRES.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza ca "in procesul de elaborare a actelor normative, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a informa si de a supune consultarii si dezbaterii publice proiectele de acte normative si de a permite accesul cetatenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum si la datele si informatiile de interes public, in limitele legii", mentioneaza asociatia."ACoR considera ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2020 a fost emisa cu nerespectarea prevederilor legale, concluzionand in mod succint si fara echivoc ca Guvernul Romaniei si-a depasit vadit competenta, actionand discretionar, manifestand dispret fata de prevederile constitutionale si legale", prevede sursa citata.Conform acesteia, prezenta acestui "exces de putere de o gravitate extrema aduce prejudicii drepturilor autoritatilor administratiei publice locale", acestea functionand ca autoritati administrative autonome, fiind astfel incalcate principiul legalitatii si cel al autonomiei locale."ACoR solicita depunerea tuturor diligentelor pentru abrogarea Art. I si V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2020, rezervandu-si dreptul legitim si statutar de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, daca in cel mult 30 de zile calendaristice de la inregistrarea plangerii nu se va adopta masura solicitata", mai arata comunicatul.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene prevede printre altele ca: in anul 2021, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020 in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii; in 2021 indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate acestora se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2020.