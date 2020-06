Primarii reclama o situatie disperata si se plang la Citu: Nu vor mai avea bani pentru scoli si spitale

Ce vor primarii de la Citu

Ziare.

com

Asociatia Oraselor din Romania ii solicita ministrului Finantelor, Florin Citu, sa faca rapid o rectificare de buget.AOR precizeaza ca a organizat, miercuri, o videoconferinta la care au participat peste 50 de primari si specialisti din primariile de orase."In urma discutiilor, Asociatia Oraselor isi declara public ingrijorarea fata de situatia financiara actuala a administratiei publice locale, aflata intr-un moment exceptional, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19 si a lipsei de dialog din partea Ministerului de Finante.Estimarile facute de Asociatia Oraselor din Romania privind scaderea gradului de incasare la nivel local s-au dovedit corecte, iar, din analiza situatiei gradului de colectare a impozitelor si taxelor locale, reiese clar opentru administratia locala de la nivelul oraselor mici, care, in curand, nu vor mai dispune de fonduri", prevede comunicatul.Potrivit sursei citate, cu ofata de anul trecut si a incasarilor din impozitul pe venit raportate la sumele planificate la inceputul anului, unele orase au ajuns sa nu-si mai plateasca asigurarile sociale si pe cele de sanatate sau impozitele aferente salariilor, au renuntat la minimele constructii privind infrastructura edilitar-urbana, existand pericolul sa nu-si mai poata sustine utilitatile vitale pentru comunitate, precum iluminatul public."In lipsa unor masuri clare, articulate venite din partea Ministerului Finantelor,si a altor servicii care deservesc, pe langa locuitorii proprii, si locuitorii comunelor invecinate", mentioneaza AOR.Asociatia Oraselor din Romania ii solicita ministrului Florin Citu sa faca o rectificare de buget in care sa cuprinda mai multe masuri."Asociatia Oraselor din Romania (AOR) ii solicita ministrului Florin Citu sa faca, cat mai rapid, o rectificare de buget in care sa cuprinda urmatoarele masuri: repartizarea de catre Ministerul Finantelor Publice catre unitatile administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si/sau din alte surse, care sa asigure sumele rezultate la inceputul anului, ca urmare a mecanismului de alocare si a celui de echilibrare a bugetelor locale, prin modelul de calcul prevazut de Legea 5/2020; asigurarea unui buget minim de 2.000 mii lei/comuna/an, 6.000 mii lei/oras/an si 12.000 mii lei/municipiu/an", informeaza AOR.Asociatia Oraselor mai cere ca in rectificarea de buget sa se prevada alocarea pentru unitatile administrativ-teritoriale care organizeaza si asigura functionarea unor servicii publice de diversitate, marime si complexitate sporite, care deservesc, pe langa locuitorii acestor UAT-uri si locuitorii din comunele invecinate a unor sume suplimentare, intre 200 si 300 lei/locuitor/an, in functie de numarul categoriilor de servicii pe care le finanteaza.Solicitarea AOR vizeaza si sustinerea de catre bugetul de stat a sumelor necesare pentru cofinantarea cheltuielilor eligibile si a celor neeligibile in cazul proiectelor admise la finantare cu fonduri externe nerambursabile si stabilirea unui mecanism de atribuire a acestor sume catre unitatile administrativ-teritoriale, care sa asigure avansuri la semnarea contractului de finantare, urmand ca restituirea integrala a diferentei ramase sa se faca dupa finalizarea implementarii proiectelor.AOR mai cere ca rectificarea de buget sa stipuleze decontarea imediata a tuturor cheltuielilor generate de pandemia de COVID-19; cresterea la 90% a cotei de finantare a drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.AOR solicita ca, pentru sectiunea de dezvoltare a bugetelor locale, pe langa fondurile puse la dispozitie de UE si prin alte finantari, sa se foloseasca, in principal, imprumuturile rambursabile care pot fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cu luarea urmatoarelor masuri: cresterea pana la 35% a gradului de indatorare a unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, stabilit conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; "suplimentarea limitelor privind tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza sa fie contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, in anul 2020, cu suma de 1.000 milioane lei".